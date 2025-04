Dragoş Cristescu, unul dintre cei mai cunoscuţi fotografi români, a murit

De-a lungul carierei sale în fotojurnalism, fotografie de teatru, modă, publicitate şi studio, Dragoş Cristescu a colaborat cu nume mari, precum Loredana Groza, Gina Pistol, Nicoleta Luciu, Andreea Bănică, Andreea Antonescu, Andreea Bălan, Cosmina Păsărin sau Marinela Niţu.

"Dragoș Cristescu a plecat dintre noi azi, 18 aprilie. Drum bun…. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face astăzi, la Capela Bisericii Boteanu, unde la ora 18:00 va fi oficiată slujba de priveghere. Slujba de înmormântare va avea loc pe 19 aprilie, la ora 11:00, la Biserica Boteanu, iar înmormântarea la ora 12:00, la Cimitirul Iancu Nou”, a fost mesajul familiei regretatului fotograf.

De ce a devenit Dragoş Cristescu fotograf

Într-un interviu pentru Revista de Traduceri Literare, acesta a dezvăluit ce l-a convins să intre în lumea fotografiei.

”Fiind inspirat de tatăl meu, un excelent fotograf, am ținut pentru prima dată în mână o cameră foto când aveam 14-15 ani. Timpul a trecut și, iată-mă, bucurându-mă de fiecare dată când fac o fotografie, însă pretențiile mele au crescut și cresc constant.

Am abordat multe genuri ale fotografiei. De la cea jurnalistică, încă din 1986, Revoluția din 1989, ziarul Adevărul și mai apoi ziarul Ultimul Cuvânt. Sunt fondatorul nucleului de fotografi ai agenției Mediafax – Profoto. Colaborarea cu trustul Media Pro s-a concretizat in foarte multe fotografii pentru revistele ProTvMagazin, The One, Maxim, CSID, Promotor și Playboy, la a cărei aniversare de 100 de numere, semnătura mea se afla pe nu mai puțin de 71 de coperți și pictoriale principale”, declara atunci acesta.

