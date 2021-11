Dr. Rareș Nechifor: „Radiologia Intervențională, medicina viitorului, tratează non-chirurgical cele mai grave boli cronice”

În ultimii ani, radiologia, specialitatea paraclinică ce ajută la diagnosticul afecțiunilor, a devenit, prin radiologia intervențională, o specialitate terapeutică cu o dezvoltare medicală uluitoare în întreaga lume, cu eficiență dovedită în cele mai multe dintre bolile cu incidență mare în rândul populației și cu beneficii multiple – de confort, recuperare, integritate fizică, emoțională, socială pentru pacient - față de chirurgia clasică.

„Este extraordinar cum tehnologia modernă din Radiologia Intervențională ne permite să navigăm prin vasele de sânge oriunde în corpul pacientului, să ajungem astfel la organul bolnav și să-l tratăm. Fără tăieturi, fără anestezie și fără recuperare prelungită!”, susține dr. Rareș Nechifor, medicul român cu cea mai mare experiență la nivel european în terapiile de embolizare.

Experimentată încă din anii 50, cu o dezvoltare însă uluitoare în ultimii 30 de ani, Radiologia Interventionala a fost recunoscută de curând ca specialitate clinică de sine stătătoare, la egalitate cu celelalte ramuri medicale tradiționale. Radiologia Intervențională ofera solutii terapeutice ce completeaza sau inlocuiesc solutiile clasice pentru marea majoritate a specialitatilor medicale si chirurgicale.

Patru arii importante de acțiune ale Radiologiei Intervenționale

”Există patru arii importante de acțiune ale Radiologiei Intervenționale: 1. Neuro-radiologia intervențională ce se ocupă de tratamentul afecțiunilor cerebrale, în principal a accidentelor vasculare cerebrale si a malformatiilor vasculare; 2. Radiologia Intervențională vasculară prin care o multitudine de afecțiuni pot fi tratate endovascular, prin interiorul vaselor de sânge: arteriopatia periferică, trombozele venoase profunde, fibromul, adenomioza uterina, varicele pelvine, sarcina ectopică, adenomul de prostată, varicocelul, hemoroizii, hemoragiile fie că sunt acute sau cronice etc. 3. Radiologia Intervențională Oncologică, cu o dezvoltate uriașă, tratează eficient o serie de cancere, permite eliberarea citostaticului exact în interiorul tumorii, fără ca restul organismului să fie supus acțiunii lui severe. 4. Radiologia Intervențională non-vasculară face posibil ca de la nivelul pielii, cu ajutorul unor ace sub ghidaj imagistic, sa tratam afectiunile diferitelor organe: herniile de disc, tasarile vertebrale, diferite abcese și colecții, putem să facem puncții si biopsii, putem să ajungem non-chirurgical in cele mai multe parti din corpul uman”, semnalează dr. Rareș Nechifor, unul dintre pionierii radiologiei intervenționale din România, cu peste 10 000 de intervenții realizate și membru fondator al Societății Române de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (2009).

Astăzi aproximativ 3500 de pacienți primesc anual în țară servicii de Radiologie Intervențională

La mai bine de 20 de ani de la pacientul 1 în Radiologia Intervențională din România, astăzi aproximativ 3500 de pacienți primesc anual în țară servicii de Radiologie Intervențională. Sunt 20-25 de medici radiologi intervenționiști ce încearcă să asigure o acoperire națională pentru aceste intervenții prin centre specializate dotate cu angiografe și aparatură specifica în toată țara – București, Târgu Mureș, Timișoara, Cluj, Iași, Brasov, Constanța, Mioveni, Pitești, Craiova, Suceava etc. Societatea Română de Neuro-radiologie și Radiologie Intervențională coordonează activitatea, iar Programul Național de Radiologie Intervențională încearcă să o finanțeze, să ofere suport pentru aceste proceduri. În ultimii ani, a fost conceput și Atestatul de Radiolog Intervenționist prin care este reglementat modul prin care medicilor li se recunoaște pregătirea profesională.

”S-au făcut pași mari, însă este necesară o schimbare de mentalitate, de percepție, de adaptare a sistemului medical la noile oportunități, la noile soluții existente. Radiologia Intervențională aduce o economie importanta si un comfort atat în sistemul medical, cat și în viața pacientului prin faptul că înlocuiește o intervenție chirurgicală mai amplă, mai scumpă, cu spitalizare prelungită și cu niște complicații și riscuri cu o procedură minim invazivă cu spitalizare scurtă (o zi) și recuperare rapidă. În România, ar trebui să fie de 10 ori mai mulți medici radiologi intervenționiști, iar peste 100 000 de proceduri de Radiologie Intervențională ar trebui oferite anual la noi în țară pacienților, ceea ce s-ar putea traduce în 100 000 de intervenții chirurgicale ce nu ar mai fi necesare, 400 000 de zile de spitalizare economisite, 10 000 de complicatii majore evitate, si poate 1000 de vieti salvate!”, subliniază dr. Rareș Nechifor, radiolog interventioniost cu peste 20 de ani de experiență, un reper profesional internațional și formator a peste 300 de radiologi intervenționiști din 27 de țări ale lumii.