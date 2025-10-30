€ 5.0856
Data publicării: 23:53 30 Oct 2025

Donald Trump taie drastic cota de refugiați pentru 2026: doar 7.500 vor fi acceptați în SUA, majoritatea albi sud-africani
Autor: Tiberiu Vasile

donald trump Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump a anunțat reducerea drastică a cotei de refugiați pentru anul 2026.

SUA au fixat la circa 7.500 numărul de refugiaţi din alte ţări ale lumii pe care sunt gata să-i primească, un număr istoric scăzut şi care va include în principal albi sud-africani, potrivit unui document al Casei Albe dat publicităţii joi, informează AFP.

"Admiterea a 7.500 de refugiaţi în SUA în timpul anului fiscal 2026 este justificată de considerente umanitare sau este în interesul naţional", se poate citi în acest document datat 30 septembrie şi care urmează să fie publicat vineri în registrul federal.

"Numărul de admiteri va fi în principal repartizat între afrikanerii (nr. grup etnic) din Africa de Sud (...) şi alte victime ale discriminării în ţările lor de origine", adaugă documentul.

Liderul republican a semnat un decret

După revenirea sa la putere în ianuarie, Donald Trump a redus ajutorul extern al SUA şi a operat o înăsprire a politicii privind migraţia, concentrându-se pe expulzarea de imigranţi clandestini şi restrângând primirea de solicitanţi de azil şi de alţi refugiaţi.

Liderul republican a semnat de asemenea un decret pe 7 februarie în care susţine că afrikanerii, descendenţii primilor colonişti europeni în Africa de Sud, sunt alungaţi de pe pământurile lor, acordându-le statutul de refugiat în SUA.

În luna mai, vreo 50 de afrikaneri au fost primiţi în SUA în calitate de refugiaţi, o iniţiativă contestată cu fermitate de Africa de Sud, conform Agerpres.

CITEŞTE ŞI: Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
 

