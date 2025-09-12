Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros

Președintele Donald Trump a anunțat la emisiunea „Fox and Friends” că administrația sa va lansa o anchetă asupra multimiliardarului George Soros, acuzat că finanțează proteste organizate în întreaga țară, care au devenit violente, potrivit KFox14.

Anunțul lui Trump vine la doar câteva zile după ce a fost confruntat într-un restaurant de lux din Washington D.C. de protestatari care aclamau „Palestina liberă” și îl numeau pe președinte „Hitler”.

Cunoașterea vizitei lui Trump la restaurant a ridicat îngrijorări legate de securitatea Casei Albe.

Trump a remarcat, de asemenea, că unul dintre protestatari era „bine îmbrăcat” și părea să „aibă bani”, ceea ce l-a determinat pe Trump să se întrebe dacă aceștia erau protestatari plătiți.

„Îl vom investiga pe Soros, pentru că cred că este un caz RICO împotriva lui și a altor persoane”, a spus Trump.

Un caz RICO se referă la un proces intentat sub legea RICO din Statele Unite, care înseamnă Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Legea privind organizațiile corupte influențate de racketeering), adoptată în 1970. Această lege este concepută pentru a combate crima organizată și permite autorităților să urmărească penal persoane sau grupuri implicate în activități criminale repetate și coordonate.

„Pentru că este mai mult decât niște proteste. Este o agitație reală”, a adăugat Trump.

Acum câteva săptămâni, Trump a cerut ca miliardarul în vârstă de 95 de ani și unul dintre fiii săi să fie investigați pentru sprijinul acordat protestelor violente.

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui să fie acuzați de RICO din cauza sprijinului acordat protestelor violente (...)”, a scris Trump pe Truth Social.

Soros a donat milioane de dolari campaniilor politice democrate. El a fost cel mai mare donator în timpul alegerilor intermediare din 2022, donând 128,5 milioane de dolari Partidului Democrat. Între timp, fiul lui Soros, Alex Soros, este președintele consiliului de administrație al organizației filantropice a tatălui său, Open Society Foundations, care a sprijinit organizații non-profit de stânga. Community Change și Community Change Action sunt două organizații responsabile de organizarea protestelor Free D.C. din Washington, care au primit 4 milioane de dolari de la... Open Society a primit în 2023, dar un purtător de cuvânt al Open Society Foundation a declarat pentru National News Desk că nu au donat direct către Free D.C.

Între timp, acuzațiile reînnoite ale lui Trump împotriva lui Soros vin și în urma asasinării activistului politic Charlie Kirk. Tânărul de 31 de ani a fost împușcat în gât la un eveniment de la Universitatea Utah Valley. Trump a promis că va aduce în fața justiției grupurile „de stânga radicală” care promovează o retorică violentă împotriva liderilor conservatori.

