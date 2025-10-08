Donald Trump anunţă o posibilă vizită în Orientul Mijlociu la finalul săptămânii

"S-ar putea să merg acolo spre sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari să se întâmple. Negocierile avansează foarte bine", a declarat preşedintele american la Casa Albă.



"După cum ştiţi, ultima noastră negociere se referă la Hamas şi pare să meargă bine. Aşa că vă vom ţine la curent şi, dacă totul merge conform planului, probabil vom pleca duminică sau chiar sâmbătă", a spus el, după ce a făcut cunoscut că a discutat la telefon cu responsabili din Orientul Mijlociu.



"+Pacea în Orientul Mijlociu+ este o expresie frumoasă şi sperăm că va deveni realitate, suntem foarte aproape de ea", a adăugat preşedintele american.



Referindu-se la negocierile indirecte în curs de desfăşurare între Hamas şi Israel în Egipt, vizând încheierea războiului din Fâşia Gaza, la care participă emisari americani, Donald Trump a spus că "ei fac o treabă foarte bună".



"Avem o echipă grozavă acolo, negociatori grozavi, dar, din păcate, şi cealaltă parte are negociatori grozavi. Dar cred că, în cele din urmă, se va întâmpla", a adăugat el.

Israelul a demarat negocierile cu reprezentanţii Hamas în Egipt

Israelul a demarat negocierile cu reprezentanţii Hamas în Egipt pe 6 octombrie. Negociatorii israelieni au plecat în Egipt în cursul serii pentru discuţii cu Hamas privind eliberarea ostaticilor israelieni, a declarat duminică o purtătoare de cuvânt a cabinetului premierului Benjamin Netanyahu.

Shosh Badrosian a precizat că era vorba despre negocieri tehnice. Hamas şi-a declarat duminică voinţa de a ajunge la un acord pentru încetarea războiului în Gaza şi de a efectua un schimb imediat de ostatici şi prizonieri cu Israelul, înaintea negocierilor indirecte din Egipt.

Discuţiile s-au sprijinit pe planul preşedintelui american Donald Trump, care i-a trimis în Egipt pe emisarul său Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner. Sâmbătă, Trump a avertizat Hamas că nu va tolera nicio întârziere în aplicarea planului său, ce prevedea încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea în etape a armatei israeliene din Gaza şi dezarmarea mişcării islamiste.

Netanyahu le promite israelienilor "întoarcerea tuturor ostaticilor"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a promis israelienilor marţi seară că va realiza toate obiectivele războiului împotriva Hamas în Fâşia Gaza, începând cu "întoarcerea tuturor ostaticilor".

"Cetăţeni ai Israelului, ne aflăm în zile decisive. Vom continua să atingem toate obiectivele războiului: întoarcerea tuturor ostaticilor, distrugerea puterii Hamas şi promisiunea că Gaza nu va mai fi o ameninţare pentru Israel", a scris Netanyahu într-un comunicat publicat în timp ce ţara a comemorat împlinirea a doi ani de la atacul sângeros al mişcării islamiste palestiniene care a declanşat conflictul.

În timp ce negocieri indirecte între guvernul israelian şi Hamas au loc în Egipt de luni în încercarea de a se pune capăt războiului din Gaza, afirmaţiile lui Netanyahu cu privire la "distrugerea puterii Hamas" par să marcheze o schimbare faţă de discursurile sale recente în care vorbea despre distrugerea mişcării islamiste palestiniene ca un obiectiv, notează AFP, citată de Agerpres.