Data actualizării: 15:29 21 Oct 2025 | Data publicării: 15:29 21 Oct 2025

Doi ucraineni au plasat dispozitive explozive la parterul unui bloc din București. Atac dejucat. Avertismentul lui Bogdan Chirieac
Autor: Tiberiu Vasile

colete_66109600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

SRI a dejucat o tentativă de atentat coordonată de agenții ruși în București, iar Bogdan Chirieac avertizează că astfel de acțiuni vor continua în contextul războiului hibrid.

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Citește și: Operațiune de sabotaj a Rusiei în România, dejucată de SRI - VIDEO 

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București. Cei doi au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS. Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare și dezamorsarea acestora. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Mai multe state europene au acuzat acțiuni de sabotaj ale serviciilor secrete ale Federației Ruse"

“Mai multe state europene au acuzat acțiuni de sabotaj ale serviciilor secrete ale Federației Ruse. Inclusiv Germania a raportat astfel de lucruri. Suntem în război hibrid. În războiul hibrid avem și astfel de lucruri. E bine că SRI s-a ocupat de acest caz și e în fișa postului, fiindcă, în principal, despre asta este vorba, anume evitarea unor astfel de atentate pe teritoriul României.

Avem foarte mulți cetățeni ucraineni în România. Așa cum ne așteptam, unii dintre ei sunt agenți ruși. Nu poți să-i deosebești, știți bine. Sunt practic același popor, aproape. NOVA POST e chiar un serviciu de livrări al Ucrainei, dacă nu mă înșel. Mă rog, putea să fie și o firmă americană, și o firmă ucraineană, și o firmă românească, oriunde au interes să provoace zâzanie și disfuncționalități, fie că e sistemul de alianțe al României, și așa mai departe.

Asta ne mai lipsea în contextul în care, și așa, e vai de capul lui statul român. Dincolo de asta, e foarte bine că au reușit să dejoace acest atentat. E un succes, dar asta nu înseamnă că nu vom mai avea încercări. Trebuie să fim foarte clari. Câtă vreme, la granița noastră de est și de nord se află un război fierbinte, în plină desfășurare, atunci vom avea în continuare acest tip de atacuri teroriste. N-am niciun fel de îndoială. Acesta e primul dejucat. O să vedem ce o să mai fie. Să sperăm că toate vor fi dejucate”, a afirmat analistul politic Bogdan Chirieac.

