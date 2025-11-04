€ 5.0865
Data actualizării: 16:36 04 Noi 2025 | Data publicării: 16:35 04 Noi 2025

Doi minori aflați pe o trotinetă electrică au fost loviți de un buldoexcavator în Mediaș
Autor: Elena Aurel

adolescent-trotineta_17485800 Sursa Foto: FreePik
 

Doi adolescenți au ajuns la spital după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost lovită de un buldoexcavator.

Marți după-amiază, doi adolescenți au fost transportați la spital după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost lovită de un buldoexcavator. Incidentul s-a produs pe strada Gheorghe Lazăr din Mediaș.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Gheorghe Lazăr aflată în lucru, un minor în vârstă de 16 ani și pasagerul său, de aceeași vârstă, ambii din Mediaș, ar fi fost acroșați de către un buldoexcavator, manevrat de către un bărbat în vârstă de 36 de ani din Șelimbăr, care efectua lucrări în zonă”, a transmis Poliția.

În urma impactului, cei doi adolescenți au fost răniți și au fost duși la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

„Echipajele SAJ au acordat asistență medicală la doi tineri de 16 ani care au suferit politraumatisme și posibile fracturi la membrele inferioare. Ambii au fost transportați la CPU Mediaș în stare stabilă”, au transmis reprezentanții Ambulanței.

Persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că nu consumaseră alcool.


 
 
 
 
 
 

medias
trotinetă electrică
accident
