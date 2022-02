Dide: Cum am ajuns membru într-o posibilă grupare de trafic de droguri

„Hai să vă povestesc cum am ajuns eu membru într-o posibilă grupare de trafic de droguri alături de L. A. Bălan, M. D. Bălan și sora lor B. Bălan!



Eu am fost urmărit și interceptat 4 luni de zile pentru că am cumpărat ceai de cânepă de la Cannaderme - Ferma Domnita Maria, Tribunalul Iasi a încuvințat interceptarea mea chiar pentru convorbirile din arest. Normal că nu a folosit la nimic bun, ci la discreditarea ideii de justiție imparțială și unică, și la confirmarea faptului că la noi ar fi mai eficent ca justiția să fie făcută de un Excel, magistrații fiind buni doar pentru încasarea pensiilor speciale.



Ieri a apărut un articol în care se prezintă situația numiților Bălan, amintiți mai sus. Am văzut articolul ieri, l-am citit superficial și nu i-am dat atenție. Dar astăzi Evelina Morar îl citește în totalitate și remarcă un lucru super interesant: adresa de unde oamenii aceștia au fost ridicați, strada Sărărie din Iași.



Acum să vă prezint o <greșeală materială>, pentru cei care nu sunteți familiarizați cu termenul acesta, el este folosit de magistrați pentru a ascunde incompetența și de foarte multe ori corupția.



Nu este de judecat faptul că un procuror folosește un template (Șablon) al unui document, cu toții folosim astfel de șabloane, nu este de judecat nici că se poate să uiți să ștergi ceva din documentul șablon, dar când un judecător emite 3 mandate de interceptare (sau cum s-or numi ele) cu aceeași <greșeală materială> începe să miroase a corupție crasă. Judecătoarea Alina U. de la Tribunalul Iași nu este incompetentă, este orice altceva, lașă, coruptă, malefică, dar nu incompetentă.



Așadar, următorul pasaj este dintr-un document propus de procurorul Vasile A. și aprobat de judecătoarea Alina U. de la Tribunalul Iași, atenție la adresă și mai ales la faptul că procurorul prezintă PARTICULARITĂȚILE CAUZEI:



” - Particularitatile cauzei: In cauza se efectueaza cercetari cu privire la activitatea infractionala a mai multor persoane ce actioneaza in baza aceleiasi rezolutii infractionale si care locuiesc la adresa din mun. Iasi, std. Sararie nr.20, judet Iasi care procura si prepara substante susceptibile a provoca efecte psihoactive, pe care le comercializeaza consumatorilor de pe raza municipiului Iasi.



-Fenomenul de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive a capatat o amploare tot mai mare in ultimii ani de zile iar la adresa anterior mentionata se desfasoara o activitate intensa de operatiuni cu asemenea substante, efectele devastatoare produse de consumul acestora de catre clientii – consumatori fiind descrise de catre acestia prin comparatie cu unul dintre cele mai periculoase droguri clasice.



- Importanta informatiilor ori a probelor ce urmeaza a fi obtinute: prin supravegherea tehnica se urmareste a se stabili cu exactitate sursele de aprovizionare cu substante susceptibile a provoca efecte psihoactive, modul de operare, precum si legaturile infractionale (dealeri sau consumatori), stabilirea rolului fiecaruia dintre persoane implicate in efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a provoca efecte psihoactive;



- Gravitatea infractiunii: infractiunile care fac obiectul prezentului dosar sint de o gravitate ridicata avind in vedere limitele de pedeapsa, modalitatea de comitere, caracterul organizat al activitatilor.



-Avind in vedere cele de mai sus indicate, constatam ca este indeplinita conditia proportionalitatii si pe cale de consecinta apreciem ca intruziunea in viata privata a persoanei cercetata este necesara si justificata, deoarece prin aceasta se urmareste apararea ordinii publice si desfasurarea in conditii optime a instructiei penale in vederea stabilirii adevarului si a vinovatiei fiecaruia dintre persoanele cercetate.



-Masura este necesara intrucit se urmareste a stabil cu exactitate ce cantitate de substanta cu efect psihoactiv se afla in colet.”



DA! Asta scrie în mandatul meu de interceptare semnat de un judecător de drepturi și libertăți.



Oare Bogdan Mateescu de la Consiliul Superior al Magistraturii nu mai este deranjat de afectarea imaginii justiției?”, a scris Cristian Mihai Dide pe Facebook.

Trei dintre cunoscuții frați din Iași au cerut să fie cercetați în libertate, la aproape un an după ce au fost plasați în arest preventiv, dar instanța le-a respins cererea. Cei trei fac parte dintr-o rețea de traficanți de droguri.

