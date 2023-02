Deschiderea programului Timişoara - capitală culturală europeană, criticată. Maestrul Ioan Holender a plecat din sala Operei: Ajunge! Îngrozitor de plictisitor...

Acesta a spus, pentru o publicaţie locală, ce l-a dezamăgit.

”Pianistul (n.r. Joep Beving), pe care nu îl cunosc, cânta într-un ritm încet, anost, parcă de înmormântare. Totul avea aceeași tonalitate. O muzică fără calitate, inferioară. Totul a culminat atunci când a început să facă dedicații pentru fiică și soție. Atunci am spus: "Ajunge". Cred că suntem într-o lume liberă, în care ne putem spune părerile. Nu exprimam o insultă. La Opera din Viena, publicul strigă "Buu" atunci când este nemulțumit. Totul a fost îngrozitor de plictisitor. Am plecat din sală, cum au făcut mulți alții. Nici măcar nu s-au mai oprit în foaierul operei, unde așteptau bucatele apetisante, și unde puteau să mai socializeze, din cauza pianistului îngrozitor. Nu știu cine este, dar cineva l-a angajat. Cred că am fi găsit un pianist român care să cânte”, a declarat maestrul Holender.

Ioan Holender, nemulţumit şi de numele locaţiei

"Eu știu de Opera din Timișoara, denumită acum Opera Română. Numele Palatul Culturii nu are sens. Nu știu cine i-a spus așa, dar este greșit”, a mai explicat el pentru ziuadevest.ro.

Nu sunt singurele lucruri care nu i-au plăcut fostului director al Operei din Viena

”La Timișoara s-au cheltuit milioane de lei, și important este ce va rămâne după. S-au reparat câteva clădiri, dar chiar cea din stânga Operei arată deplorabil.

(n.r. în Piaţa Unirii) Se cânta îngrozitor, boxele erau la maxim. I-am spus și primarului (Dominic Fritz, nr), dar nu știa cine a decis programul artistic. Cum nu știa nici de schela din centru, unde vor fi agăţate nişte plate. La fel nu a știut să îmi spună cine l-a angajat pe pianistul catastrofal. A vorbit doar de curatorii care au decis programul”, a mai declarat Ioan Holender.

La eveniment... s-a întrerupt curentul. Primarul Fritz spune că e "semn bun"

Moment „special” la Timișoara în timpul ceremoniei oficiale de deschidere a Capitalei Culturale a Europei 2023. Sala Operei, plină de oficialități și invitați, a fost cufundată brusc în beznă în urma unei pene de curent. Ca o ironie a sortii, sloganul TM2023 este tocmai „Lumineaza orașul prin tine! Shine your light, Timișoara!”

"A fost foarte interesant. Trebuie să spun că, în 2007, la ceremonia de deschidere (la Sibiu, n.r.) a picat curentul și mi-a povestit consilierul prezidențial Sergiu Nistor că, dacă pică curentul, e un semnal bun pentru succesul anului. Și ce s-a întâmplat? A picat curentul… dar în perioada unui concert care oricum era cu lumini mai liniștite și lumea a crezut că face parte din spectacol și apoi ne-am dat seama că a picat curentul. Toată lumea a crezut că făcea parte din spectacol și artistul ne-a mulțumit după aia că totul a făcut sens în acel moment”, a declarat primarul Timișoarei Dominic Fritz. CITEŞTE AICI MAI MULTE

