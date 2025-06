Decizie crucială la Bruxelles pentru banii României. Primele consecințe după alegerile prelungite. Lider din PE, informații de culise

România așteaptă evaluarea Comisiei Europene privind reducerea deficitului bugetar, în contextul unei găuri de aproximativ 30 de miliarde de lei în buget.

Vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, a subliniat că, din cauza alegerilor electorale prelungite, intrarea fondurilor europene în țară a fost, practic, blocată, ceea ce a generat întârzieri semnificative în implementarea investițiilor.

În acest context, autoritățile din România mizează pe o eventuală amânare a termenelor sau o reevaluare a proiectelor din PNRR, astfel încât o parte din investiții să poată fi salvate. În sprijinul acestui demers, a fost deja adoptat un amendament în Comisia de bugete a Parlamentului European, prin care se solicită o întârziere cu un an și jumătate a termenelor asumate.

„Noi suntem în deficit cu cam 30 de miliarde de lei. Vreo 6 miliarde de euro. Deficitul nostru ar putea fi acoperit, în bună măsură, dacă investițiile din PNRR ar veni și ar putea înlocui o parte din investițiile la care încearcă acum să se economisească din partea României. Este urgență națională.

Noi, în Parlamentul European, am trecut deja în Comisia de bugete un amendament prin care cerem întârzierea cu un an și jumătate. Din păcate, ciclul ăsta electoral de peste un an din România a omorât orice intrare de fonduri europene în țara noastră. Și acum trebuie să suferim consecințele.

Însă sunt încrezător că toate discuțiile, toate eforturile vor duce, totuși, la o păsuire sau la o înțelegere, în așa fel încât o parte din bani să fie salvați. (...) În cazul României, președintele este cel care reprezintă țara în Consiliul European. Nu prim-ministrul, ca în alte țări, cum este în Polonia, despre care am vorbit recent.

La noi, președintele negociază în numele țării. Contează enorm cuvântul lui și sper să fie un cuvânt care să aducă succes. Depinde cum va arăta succesul: ori o păsuire, ori o reevaluare a ceea ce înseamnă 50% din proiect evaluat. Acesta este, cumva, obiectivul Comisiei Europene, ca să se continue ceea ce este început și avansat deja, nu orice”, a transmis Nicu Ștefănuță, la Digi24.

Comisia Europeană menține aceleași cerințe de ani întregi

Întrebat dacă CE va impune noi condiții mai dure, în cazul unei amânări privind întârzierile României de a-și îndeplini obligațiile, eurodeputatul a explicat: „Condițiile au fost constante. De 3-4 ani vorbim despre același lucru: reforma pensiilor speciale, anumite reguli ale statului de drept. Sunt aceleași și aceleași condiții. Nu știu de ce clasa politică românească a înțeles că ar fi altfel și că-i facem noi din vorbe. Nu a fost cazul. Aceleași condiții au fost și au rămas aceleași și astăzi”, a mai spus el.

