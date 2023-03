De Zerbi e pe val. Fostul jucător al lui CFR Cluj ar fi dorit pe banca lui Inter Milano

Tehnicianul italian Roberto De Zerbi, care impresionează la echipa engleză Brighton, ar putea fi următorul antrenor al lui Inter Milano în cazul în care şefii clubului din Serie A vor renunţa la Simone Inzaghi la finalul acestui sezon, scrie Tuttosport.



De Zerbi, care a pregătit-o în stagiunea trecută pe Şahtior Doneţk, a venit în septembrie la Brighton în locul lui Graham Potter, care a plecat la Chelsea. Brighton are şanse să joace pentru prima oară în cupele europene, fiind pe locul 7 în campionat şi calificată în semifinalele Cupei Angliei.



De Zerbi, un fost mijlocaş în vârstă de 43 de ani, care le-a mai antrenat în Serie A pe Palermo, Benevento şi Sassuolo, a fost jucătorul lui CFR Cluj între 2010 şi 2012.



Viitorul lui Simone Inzaghi la Inter este sub semnul întrebării din cauza parcursului mult sub aşteptări în campionat, unde echipa este pe locul 3, la o distanţă uriaşă, 21 de puncte, de liderul Napoli când mai sunt 11 etape.



În afara lui De Zerbi, printre candidaţii la înlocuirea lui Inzaghi sunt Antonio Conte, care este foarte aproape să fie demis de Tottenham, Vincenzo Italiano, acum la Fiorentina, şi Thiago Motta, de la Bologna.



Conte este tehnicianul care i-a adus lui Inter ultimul scudetto, în 2021. Presa britanică a scris recent că De Zerbi ar putea veni în locul lui Conte la Tottenham.



Potrivit ziarului citat, oficialilor lui Inter le va fi greu să renunţe la Inzaghi dacă echipa va ajunge departe în Liga Campionilor. Milanezii o vor întâlni pe Benfica Lisabona în sferturile de finală ale acestei competiţii, scrie Agerpres.

