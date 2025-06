De la fermă la farfurie: carne românească de Black Angus, fragedă și crescută natural

Iar un exemplu perfect vine chiar din inima județului Sibiu, unde, pe dealuri verzi cât vezi cu ochii, peste 8.000 de bovine trăiesc libere, crescute fără grabă, fără hormoni și fără chimicale. Este ferma Karpaten Meat Group, care aduce pe rafturile Carrefour vită Black Angus românească de cea mai înaltă calitate.

Calitate garantată, fără compromisuri

Carne de vită Black Angus este căutată pentru gustul ei fraged și suculent. Și vestea bună este că ajunge direct pe rafturile Carrefour, în cadrul programului Filiera Calității. Aici găsiți produse selecționate pe baza unor criterii stricte. Aceste produse garantează consumatorilor nu doar origine românească certificată, ci și standarde ridicate de calitate și trasabilitate completă, respectând un set de cerințe riguroase. Hrănirea vitei Black Angus este naturală, fără OMG-uri, fără hormoni de creștere sau fără substanțe de sinteză, totul din respect pentru animal, pentru natură, pentru consumator.

Când știi ce pui pe masă

Și altfel este când știi ce pui pe masă celor dragi! Românii vor produse locale, gustoase, sănătoase.

Vitele din ferma Karpaten Meat sunt crescute în aer liber, și hrănite exclusiv cu fân de pășune și cereale. Carnea este obținută în mod natural și sănătos, provenită de la bovine Angus crescute în condiții de mediu cu stres redus. Întregul proces de producție a cărnii de vită este pe deplin controlat: de la fătarea vițeilor până la livrarea cărnii către clienți, având astfel posibilitatea unei trasabilității complete. Și unde mai pui că o găsești mereu proaspătă la raft! Produsele sunt livrate direct în magazin, fără intermediari, ceea ce garantează prospețime și calitate. Filiera Calității Carrefour este o linie special concepută, prin care retailerul pune pe rafturi produse locale, de cea mai înaltă calitate. Când vezi eticheta „Filiera Calității” în Carrefour, știi că alegi local, alegi bun, alegi cinstit.

Iar dacă nu ai încercat până acum carnea Black Angus de la Sibiu, poate e momentul. Nu e doar o carne, ci o poveste românească care merită gustată. Este ușoară, fragedă, cu grad ridicat de marmorare, dar un gust pregnant și inconfundabil. Provine de la bovine crescute exclusiv pentru carne, nu de la animale suprasolicitate în ferme de lapte.

55 de tone livrate în 2024. Cererea crește

În 2024, doar din această fermă au ajuns peste 55 de tone de carne Angus în magazinele Carrefour din toată țara. Cererea crește, iar asta spune ceva: consumatorul român începe să caute gust, siguranță și prospețime, nu doar preț mic. Și încă un lucru interesant este că, pe întreg fluxul de producție, de la activitățile agricole și zootehnice din fermă până la procesarea cărnii, sunt în prezent aproximativ 100 de angajați. Întreaga echipă este formată din oameni dedicați, majoritatea provenind din județul Sibiu. De asemenea, în total, ferma reunește peste 8000 de bovine și se află în continuă dezvoltare.

„În 2016 am devenit parteneri Carrefour, unindu-ne eforturile pentru a promova carnea de vită românească la standarde de calitate ridicate. În doar doi ani, am dezvoltat produsele din vită Black Angus Filiera Calității Carrefour, iar de atunci observăm creșteri în cerere de la an la an. Numai în 2024 am livrat către magazine 55 de tone, ceea ce ne dovedește că inițiativa noastră dă roade, iar românii apreciază produsele de calitate din ce în ce mai mult”, a spus Claudiu Trașcă, Director Vânzări Karpaten Meat.

Retailerul cu cea mai puternică rețea de producători locali

„Parteneriatele locale stau la baza viziunii Carrefour și sunt un element central în eforturile de a oferi clienților produse proaspete de calitate, la prețuri accesibile. Karpaten Meat furnizează la cele mai înalte standarde, atât datorită rigorilor proprii, cât și determinate de Filiera Calității, iar asta se traduce în produse îndrăgite de români, mai ales în sezonul cald, fiind perfecte pentru grătar”, declară Radu Gherman, Buying Director Ultra-Fresh Carrefour România.

Filiera Calității include o varietate de produse de cea mai înaltă calitate, de la ouă, fructe și legume, până la carne de vită Black Angus și pui crescut tradițional, în 82 de zile. În total, Carrefour colaborează cu 28 de filiere locale, dintre care 4 sunt axate pe produse de origine animală și 24 pe produse vegetale.

Susținerea producătorilor locali, indiferent de dimensiunea afacerii lor, reprezintă o prioritate pentru Carrefour România. Prin parteneriatele dezvoltate, retailerul le oferă acces la o piață de desfacere extinsă, preluarea rapidă a producției și siguranța vânzării, contribuind astfel la stabilitatea și dezvoltarea acestora. Totodată, sprijinul oferit merge dincolo de simpla colaborare comercială – Carrefour asigură consultanță, garantează calitatea produselor și menține un flux constant de aprovizionare, având un impact semnificativ asupra creșterii sustenabile a producătorilor români. Parteneriatele cu producătorii locali fac parte din strategia globală Act for Food, prin care Carrefour sprijină tranziția către o alimentație sănătoasă.

