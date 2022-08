”De ce tocmai eu am pățit asta?” De ce spune Mihai Neșu că el are doar 11 ani

Ce rost a avut în evoluția ta spirituală întrebarea – De ce tocmai eu am pățit asta?

”Pe data de 10 mai 2011 a fost punctul de plecare al vieții mele pentru că voiam răspunsul la care doar Dumnezeu putea să îmi răspundă. Consider că, în acești 11 ani, Dumnezeu începe să îmi răspundă, în fiecare zi, la această întrebare. Cred că mi s-a întâmplat accidentul tocmai ca să mă întoarcă Dumnezeu de pe un drum care, probabil, nu aducea nimic bun la sfârșit. Și chiar dacă mi-a fost sacrificată sănătatea trupească, Dumnezeu mi-a dat șansa să mă lupt, să îmi vindec sănătatea sufletească. Practic, mi-a dăruit, în ultimii, tot ce am vrut – fundația și prietenii din jur care mă ajută cu ea, precum și multe lucruri minunate care se întâmplă în jurul ei. Faptul că ajutăm atâția copii este pentru mine o mare bucurie și o binecuvântare.”, a spus Mihai Neșu, în fața a sute de tineri strânși în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, din Cluj-Napoca, în cadrul conferinței pe care a susținut-o la Întâlnirea tinerilor ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu tema - „Hristos – cel mai bun prieten”.

Consideri că ești mai cunoscut acum decât înainte de accident?

”Este clar că notorietatea mea a devenit mai mare după accident. De multe ori sunt fericit când mă întâlnesc cu oameni pe stradă. Unii nu mă știu de la fotbal, ci că m-au văzut pe la conferințe, mănăstiri. Este un lucru frumos, Dumnezeu m-a ajutat să pun în locul fotbalului și a faimei din fotbal altceva, mult mai de folos.”, a spus Mihai Neșu.

Ziua de 10 mai 2011 este o zi neagră pentru tine?

”Pentru mine e o zi binecuvântată, care mi-a schimbat viața, de pe drumul rău spre drumul bun, chiar dacă această paralizie vine cu neajunsurile și greutățile ei, dar bucuriile care vin, în paralel cu această suferință, sunt mult mai mari și treci cu bine peste această paralizie. Pentru mine e o zi binecuvântată, care chiar dacă nu a fost de la început așa. În primii ani credeam că mi s-a întâmplat cel mai rău lucru posibil de pe planeta asta unui om. Însă, acum, într-un fel nici nu mai îmi aduc așa aminte de cum eram înainte de accident. Mi se pare că m-am născut pe 11 mai 2011 și mai glumesc cu prietenii, spunându-le că am 11 ani.”, a punctat Mihai Neșu.

De ce s-a întors Mihai Neșu în România, deși în Olanda condițiile și asistența socială erau mult mai bune

”Încerc, în orice relație pe care o am cu oamenii să iau tot ce e bun de la fiecare om în parte, deoarece toți avem și părți bune și părți rele. Consider că doar adunându-ne fiecare părțile bune și tolerându-ne părțile rele putem să colaborăm, să avem o comuniune ca să facem lucruri bune. Așa m-am gândit și când am plecat din Olanda, deși acolo erau foarte bune condițiile și asistența socială, părea că totul e roz, însă sufletul meu nu era liniștit acolo. Prin urmare, m-am întors în țară cu gândul să nu observ nimic ce e rău care să mă supere și dacă observ ceva să încerc să îl schimb, să îl îmbunătățesc dacă pot. Acum așa văd lumea, încerc să văd părțile bune, părțile mele rele mă lupt cu ele ca să le îmbunătățesc cu ajutorul Lui Dumnezeu.”, a declarat Mihai Neșu.

Din experiența mea, de 11 ani de paralizie, am ajuns la această concluzie că...

”Din experiența mea de 11 ani de paralizie am ajuns la această concluzie că Iisus Hristos este cel mai bun prieten. Este cel mai frumos, fericit și sănătos mod de a trăi. Mă strădui să devină Hristos cel mai bun prieten al meu. Am observat din această experiență de 11 ani că sunt momente în care niciun om nu te poate ajuta, chiar dacă există, care ar vrea să te ajute. Sunt momente în care nimeni nu poate să intre acolo în sufletul tău, să te ajute, doar Hristos poate, fiindcă e o taină nevăzută și lucrează Duhul Sfânt. Am ajuns la concluzia că e cel mai de folos să fim prieteni cu Hristos. N-am reușit, spre rușinea mea, să ajung la nivelul la care îmi doresc, însă cred că atunci când ajungem să fim prieteni cu Hristos reușim să iubim la un nivel corect și pe cei din jurul nostru.”, a menționat Mihai Neșu.

Sfatul general

”Sfatul general e să ne apropiem de Hristos, de biserică, să avem un duhovnic, care să ne ajute prin harul Lui Dumnezeu să depășim mometele grele din viața noastră, atunci când avem o răscruce de drumuri și nu știm ce să facem; avem tot felul de simțăminte în sufletul nostru, unde doar Dumnezeu poate să vindece. El practic e vindecătorul sufletelor noastre”, , a concluzionat Mihai Neșu, în cadrul unei conferințe organizate cu prilejul Întâlnirii tinerilor ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Tema conferinței a fost „Hristos – cel mai bun prieten”. Mihai Neșu a mai amintit, în mesajul său, că tinerii trebuie să fie vrednici de prietenia cu Iisus Hristos, punctând că sunt binecuvântați pentru că sunt creștin-ortodocși.

Riscul să fii sănătos tun și cu mintea strâmbă...

Mihai Neșu a mai subliniat că astăzi există riscul să fii sănătos tun și cu mintea strâmbă pentru că circulă un număr mare de informații în jurul nostru și, astfel, să fii distras, să crezi că alte lucruri sunt importante, dar dacă ai duhovnic poți să te menții pe calea cea dreaptă.

Fundația lui Mihai Neșu de la Oradea, pentru ajutorarea copiilor cu dizabilități

Pe parcursul conferinței Mihai Neșu a amintit și de fundația sa de la Oradea, care-i poartă numele și care vine în sprijinul copiiilor cu dizabilități.

Pentru a sprijini activitățile derulate acolo, Mitropolia Clujului a donat, cu această ocazie, suma de 5.000 de euro. De asemenea, Mihai Neșu a fost distins de Părintele Mitropolit Andrei Andreicuț cu Ordinul „Mihai Vodă”.

