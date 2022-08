De ce şi-a cerut Will Smith scuze public, la 4 luni după palma dată lui Chris Rock la Oscaruri: Jada a insistat

”Jada a insistat ca Will să-și ceară scuze, pentru că acest nor întunecat s-a abătut și asupra emisiunii sale - Red Table Talk.”, a dezvăluit o sursă apropiată actorului, precizând, de asemenea, că actorul în vârstă de 53 de ani ”nu a vrut niciodată” să facă asta.

”Echipa lui a sperat ca acest val de ură să treacă, dar nu s-a întâmplat asta. Ar fi fost imposibil pentru el să meargă mai departe dacă nu ar fi vorbit despre incident, dacă nu și-ar fi cerut scuze.”, a mai precizat sursa respectivă, conform Filmnow.

Will Smith, scuze pe modelul Buhnici. Spune că l-a contactat pe Chris Rock după palma de la Oscaruri. Ce răspuns a primit

La patru luni după ce Chris Rock a fost pălmuit de Will Smith, acesta din urmă a dat publicităţii vineri o înregistrare video în care îşi cere scuze pentru comportamentul său "inacceptabil" şi îl încurajează pe colegul său de breaslă să vorbească oricând doreşte, relatează EFE.



"Mă simt ca naiba", subliniază Will Smith în înregistrarea video, prima sa scuză audiovizuală publică după evenimentul petrecut la gala de decernare a premiilor Oscar din 2022 - Smith şi-a cerut scuze anterior într-un mesaj postat pe Instagram a doua zi după eveniment.

Ce răspuns a primit de la Chris Rock





"Am luat legătura cu Chris, iar mesajul pe care l-am primit înapoi a fost că nu este pregătit să vorbească, iar când va fi, o va face. Deci, Chris, îmi cer scuze, comportamentul meu a fost inacceptabil şi sunt aici când eşti gata să vorbeşti", a spus Smith.



Will Smith a precizat că la acel moment "nu m-am gândit la câţi oameni vor fi răniţi". Actorul şi-a cerut scuze în mod special mamei şi fratelui lui Chris Rock, Tony Rock, cu care a avut "o relaţie grozavă". "A fost unul de-ai mei şi probabil că este ceva ireparabil", a adăugat el.



Actorul a dat asigurări că şi-a petrecut ultimele luni "reproducând şi înţelegând nuanţele şi complexităţile a ceea ce s-a întâmplat în acel moment".



"Nu există nicio parte din mine care să creadă că acesta a fost comportamentul corect în acel moment", a precizat el.

"Jada nu a avut nimic de-a face cu asta"





După ce "a dat ochii peste cap" la comentariul lui Rock referitor la capul său ras, soţia lui Will Smith, Jada Pinkett Smith nu i-a spus nimic soţului ei, el fiind cel care a luat decizia de a-l lovi pe colegul său de breaslă, a dat asigurări actorul.



"Jada nu a avut nimic de-a face cu asta, îmi pare rău", a spus Smith, care şi-a cerut de asemenea scuze propriei familii şi tuturor colegilor. "Aceasta este o comunitate, am câştigat pentru că aţi votat pentru mine. Şi chiar mi se frânge inima că v-am stricat momentul", a spus el.



Smith a adăugat că această reacţie s-a datorat şi "propriilor experienţe" şi "istoriei" sale cu Chris Rock.



Academia de la Hollywood a decis în aprilie să nu retragă Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, primit de Will Smith la 27 martie pentru rolul său din "The Williams Method" (2021), însă a hotărât să îi interzică actorului să participe la orice ceremonie sau eveniment pe care instituţia le organizează, timp de zece ani.



Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore, care s-a ras pe cap pentru această interpretare.



Jada Pinkett Smith apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune ce cauzează căderea părului.



Potrivit producătorului galei, Will Packer, poliţia din Los Angeles a intenţionat să îl aresteze pe Will Smith, însă Chris Rock a refuzat să depună plângere împotriva acestuia, scrie Agerpres.

