Jurnalista Laura Chiriac a vorbit despre presiunile tot mai mari asupra președintelui Emmanuel Macron, venite chiar din partea foștilor săi colaboratori, care îi cer să facă un pas înapoi sau să își dea demisia de onoare. Jurnalista a explicat că situația politică din Franța este tot mai tensionată.

„Colaboratorii lui Emmanuel Macron au început să-i ceară demisia. E vorba despre foști doi prim-miniștri, Édouard Philippe, care a spus explicit că o demisie de onoare a președintelui ar putea să rezolve această situație. Un alt prim-ministru apropiat, colaborator al lui Emmanuel Macron, Gabriel Attal, nu a vorbit despre demisie, dar a spus că ar fi cazul ca președintele să facă un pas înapoi.

Este din ce în ce mai vehiculată în rândul apropiaților lui Macron această ipoteză, această perspectivă a unei posibile demisii de onoare, dar președintele nu dă semn că vrea să se întâmple așa ceva. El a spus deja: „Voi rămâne până în ultimul sfert de oră al mandatului meu constituțional în fruntea Franței".

Și aici e o chestiune destul de complicată, pentru că lucrurile, în materie de suspendare a președintelui, nu au termeni de comparație cu ceea ce se întâmplă în România, așa că se profilează perspectiva unei noi dizolvări a Parlamentului.

Anul trecut, imediat după alegerile europarlamentare, președintele Emmanuel Macron a dizolvat Adunarea Națională, Parlamentul. Acela a fost primul pas către groapa politicii din Franța, pentru că politica franceză este pe marginea prăpastiei acum, și sigur că e în joc nu doar imaginea Franței în Europa, nu doar influența acestei mari democrații în materie de politică internațională, dar sunt mari probleme legate de bugetul Franței", a spus Laura Chiriac.

Franța nu are buget

Laura Chiriac a explicat că Franța se confruntă cu o criză politică majoră, deoarece nu are un buget aprobat și nici un guvern stabil, iar președintelui Emmanuel Macron i se reproșează orgoliul și refuzul de a face compromisuri, ceea ce alimentează instabilitatea politică.

„În momentul acesta, Franța nu are un buget. Și atunci, se pune problema unui prim-ministru funcțional care să aprobe un buget și să asigure o stabilitate și un dialog cu celelalte forțe politice. Informațiile legate de negocieri vin și se schimbă de la o oră la alta.

Partidul Socialist se duce mâine la Matignon, reședința premierului, la invitația acestui prim-ministru demisionar, Sebastien Lecornu, care, după cum știți probabil, a spus: „Îmi asum sarcina de a încerca cel puțin să formez, să alcătuiesc un guvern, dar sub nicio formă nu voi mai accepta să fiu prim-ministru".

Am asistat acum o lună la ceea ce noi credeam că ar fi putut să fie sfârșitul acestei crize guvernamentale, adică plecarea fostului prim-ministru desemnat, François Bayrou, în urma unui vot de încredere în Parlament, adică el a fost demis în urma unui vot în Adunarea Națională. Credeam că după aceea lucrurile se vor calma, dar situația e extrem de complicată. Președintelui i se reproșează un orgoliu nemăsurat, în momentul acesta, chiar și colaboratorii săi spun că e o încăpățânare, e o înverșunare a lui Emmanuel Macron să rămână în această situație de inflexibilitate", a spus Laura Chiriac.

„N imeni nu știe ce fel de responsabilitate își asumă Macron"

Laura Chiriac a explicat că liderii extremei drepte, Marine Le Pen și Jordan Bardella, au refuzat să participe la negocierile pentru formarea guvernului și doresc numirea unui premier din tabăra lor, după succesul obținut la alegerile europarlamentare. Potrivit jurnalistei, Emmanuel Macron a promis că își va asuma responsabilitatea dacă negocierile eșuează, însă nu este clar ce presupune acest lucru.

„Marine Le Pen și acest Jordan Bardella, tânărul colaborator al șefei partidului de extremă dreapta, au anunțat că nu se vor duce la Guvern să negocieze, pentru că ei și-ar fi dorit să fie numit un prim-ministru din partea extremei drepte, după scorul mare realizat de acest partid la alegerile europarlamentare. E foarte complicat să vedem ce se va întâmpla. Un prim pas acum ar putea să fie această posibilă dizolvare a Parlamentului.

Mai e o zi, pentru că Sebastien Lecornu a avut răgaz 48 de ore, adică până mâine seară să găsească un compromis, o soluție de a ieși din impas. Ce se întâmplă în caz contrar, nu știm. Emmanuel Macron a promis că își va asuma responsabilitatea în cazul în care Sebastien Lecornu își duce misiunea sa, dar nimeni nu știe ce fel de responsabilitate își asumă Macron.

Demisionează Macron, pe care l-am văzut mai mult în roluri internaționale decât în rol de președinte al francezilor? L-am văzut la New York fiind simpatic, vorbind cu polițiștii, sunându-l pe Donald Trump, l-am văzut încercând să medieze mari conflicte internaționale, recunoscând independența statului palestinian", a spus Laura Chiriac.

„N oaptea asta se anunță a fi extrem de complicată"

Jurnalista Laura Chiriac a declarat că este puțin probabil ca Emmanuel Macron să numească un premier de stânga, deși aceasta este dorința liderilor stângii franceze, cu excepția partidului lui Jean-Luc Mélenchon, care cere demisia președintelui. Jurnalista a adăugat că urmează o noapte decisivă, în care consilierii ar putea încerca să-l convingă pe Macron să ia o decizie, în timp ce Sebastien Lecornu mai are doar câteva ore pentru a găsi o soluție.

„Problema este ce se va întâmpla așadar cu Franța. Ideea e că e foarte puțin probabil ca Macron să numească un premier de stânga, pentru că asta așteaptă liderii stângii franceze, de multă vreme îl așteaptă să spună: „Gata, facem un compromis, numim un prim-ministru de stânga", sigur, cu excepția partidului La France Insoumise al lui Jean-Luc Mélenchon, care vrea cu orice preț demisia președintelui.

Socialiștii, comuniștii, ecologiștii francezi sunt disponibili să preia frâiele unui nou guvern, dacă Macron le va da această șansă. Sunt, după cum am spus, declarații foarte surprinzătoare, chiar în tabăra lui Macron. Gabriel Attal, liderul partidului prezidențial, Renaissance, care a declarat, spre uimirea tuturor, că nu mai înțelege nimic din deciziile șefului statului.

Deci noaptea asta se anunță a fi extrem de complicată, în politica franceză, pentru că va fi o noapte în care, probabil, niște sfătuitori vor încerca să-l convingă pe Macron să ia o decizie, chiar dacă toată această criză a fost provocată de refuzul lui ferm de a numi un prim-ministru de stânga.

Dar vom vedea. Mai are, până la urmă, Sebastien Lecornu câteva ore și vom vedea unde va duce acest nou episod", a spus Laura Chiriac în exclusivitate pentru DC News.