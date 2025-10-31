€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:07 31 Oct 2025

De ce a murit, de fapt, soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, la 66 de ani
Autor: Ioan-Radu Gava

romanca anca faur Foto: Facebook Buzz Aldrin
 

S-a aflat de ce a murit româna Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin.

Într-un interviu acordat revistei People, Bobby Charles, care a ținut Biblia la nunta lui Buzz Aldrin cu Anca Faur, în 2023 a împărtășit motivele pentru care românca a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit AOL.

„Anca avea un tip foarte rar de cancer”, a spus el, menționând că „s-a luptat cu vitejie” timp de „o bună perioadă de timp” și „a făcut tot ce se putea face”.

„Nu știu dacă am văzut vreodată un efort mai pozitiv, mai curajos și mai iubitor de a trăi și de a lupta mai mult timp”, a continuat el, „Chiar dacă aș fi vorbit cu ea acum o lună, tot aș fi fost optimist”, a adăugat acesta.

În cele din urmă, Charles a recunoscut că „nimic” nu s-ar fi putut face pentru a-i trata cu succes cancerul „agresiv”.

„Amândoi erau genul de oameni care, atunci când se confruntă cu o problemă la care majoritatea oamenilor ar putea ceda sau de care se tem că nu poate fi depășită, se uită la lucruri și spun: Bine, cum o putem depăși?”, a spus Charles despre Aldrin și Faur.

„Și chiar au făcut-o... dar sunt doar unele lucruri pe care nu le poți controla”, a completat acesta.

Decesul Ancăi Faur a fost anunțat miercuri, 29 octombrie, printr-o declarație distribuită pe Facebook.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a decedat în pace aseară, fiindu-i alături soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu”, se arată în declarație.

„Doamna Aldrin, o ingineră chimistă desăvârșită, cu un doctorat de la Universitatea din Pittsburgh, a fost trezorier al Consiliului de Afaceri pentru Hidrogen din California și vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, se mai preciza în declarație.

„Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu dragostea vieții mele. Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va fi foarte dor de ea”, a adăugat Aldrin, în vârstă de 95 de ani. 

La sfârșitul declarației, familia a solicitat intimitate în timpul doliului.

Aldrin și Faur s-au cunoscut prima dată în decembrie 2017 la un eveniment de serviciu și au început să se întâlnească în mai 2018. Cei doi s-au căsătorit pe 20 ianuarie 2023, ziua de naștere a lui Aldrin, care împlinea 93 de ani.

„A fost o zi frumoasă”, a declarat Buzz pentru People la acea vreme. „Am decis să organizăm o ceremonie privată, cât mai intimă, doar noi și stelele de pe cer”, mai spunea acesta.

De asemenea, el a declarat pentru publicație că „nu a fost niciodată mai fericit în viața mea” și că a fost „incredibil de norocos” să fie cu ea.

Aldrin a fost căsătorit de trei ori înaintea mariajului cu Anca Faur. A avut trei copiii, James, Janice și Andrew, cu prima sa soție, Joan Archer.

Prin fiul ei, Anca Faur a avut trei nepoate, Kaia, McCali și Scarlett.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca faur
buzz aldrin
de ce a murit anca faur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
Publicat acum 38 minute
Cum poate România să devină un hub regional în domeniul hidrogenului. Pariul lui Ovidiu Dranga
Publicat acum 47 minute
George Simion cere protecție pentru el și familia lui: Antifa a vandalizat sediul AUR / Ultima măsură, azil politic în SUA
Publicat acum 51 minute
Revista BCU Carol I, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 56 minute
Ministrul Economiei anunță că au fost alocați 800.000 de euro Uzinei Mecanice Sadu pentru dezmembrarea muniției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat acum 20 ore si 43 minute
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat acum 17 ore si 41 minute
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close