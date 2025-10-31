De ce a murit, de fapt, soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, la 66 de ani

Într-un interviu acordat revistei People, Bobby Charles, care a ținut Biblia la nunta lui Buzz Aldrin cu Anca Faur, în 2023 a împărtășit motivele pentru care românca a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit AOL.

„Anca avea un tip foarte rar de cancer”, a spus el, menționând că „s-a luptat cu vitejie” timp de „o bună perioadă de timp” și „a făcut tot ce se putea face”.

„Nu știu dacă am văzut vreodată un efort mai pozitiv, mai curajos și mai iubitor de a trăi și de a lupta mai mult timp”, a continuat el, „Chiar dacă aș fi vorbit cu ea acum o lună, tot aș fi fost optimist”, a adăugat acesta.

În cele din urmă, Charles a recunoscut că „nimic” nu s-ar fi putut face pentru a-i trata cu succes cancerul „agresiv”.

„Amândoi erau genul de oameni care, atunci când se confruntă cu o problemă la care majoritatea oamenilor ar putea ceda sau de care se tem că nu poate fi depășită, se uită la lucruri și spun: Bine, cum o putem depăși?”, a spus Charles despre Aldrin și Faur.

„Și chiar au făcut-o... dar sunt doar unele lucruri pe care nu le poți controla”, a completat acesta.

Decesul Ancăi Faur a fost anunțat miercuri, 29 octombrie, printr-o declarație distribuită pe Facebook.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a decedat în pace aseară, fiindu-i alături soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu”, se arată în declarație.

„Doamna Aldrin, o ingineră chimistă desăvârșită, cu un doctorat de la Universitatea din Pittsburgh, a fost trezorier al Consiliului de Afaceri pentru Hidrogen din California și vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, se mai preciza în declarație.

„Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu dragostea vieții mele. Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va fi foarte dor de ea”, a adăugat Aldrin, în vârstă de 95 de ani.

La sfârșitul declarației, familia a solicitat intimitate în timpul doliului.

Aldrin și Faur s-au cunoscut prima dată în decembrie 2017 la un eveniment de serviciu și au început să se întâlnească în mai 2018. Cei doi s-au căsătorit pe 20 ianuarie 2023, ziua de naștere a lui Aldrin, care împlinea 93 de ani.

„A fost o zi frumoasă”, a declarat Buzz pentru People la acea vreme. „Am decis să organizăm o ceremonie privată, cât mai intimă, doar noi și stelele de pe cer”, mai spunea acesta.

De asemenea, el a declarat pentru publicație că „nu a fost niciodată mai fericit în viața mea” și că a fost „incredibil de norocos” să fie cu ea.

Aldrin a fost căsătorit de trei ori înaintea mariajului cu Anca Faur. A avut trei copiii, James, Janice și Andrew, cu prima sa soție, Joan Archer.

Prin fiul ei, Anca Faur a avut trei nepoate, Kaia, McCali și Scarlett.