Data publicării:

Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Selecționerul Mircea Lucescu nu mai poate conta pe atacantul „roș-albaștrilor” în meciurile naționalei din septembrie, cu Canada și Cipru.

Federația Română de Fotbal a anunțat, luni seara, că atacantul Daniel Bîrligea, convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru partidele echipei naționale a României cu Canada și Cipru, este indisponibil ca urmare a accidentării suferite în partida CFR Cluj - FCSB din Superligă.

„După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Stafful medical de la echipa națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util.

Naționala rămâne cu 25 de jucători în lot

Echipa națională îi urează lui Daniel să se refacă repede și îl așteaptă la viitoarele acțiuni mai puternic! Multă sănătate!”, se menționează pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.

Stafful tehnic al primei reprezentative a decis să nu convoace alt jucător în locul lui Bîrligea, astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori.

Daniel Bîrligea a început rezervă partida pe care echipa sa, FCSB, a disputat-o duminică seara, în deplasare, cu CFR Cluj, în etapa a 8-a a Superligii (scor final 2-2). El a fost introdus imediat după pauză, însă s-a accidentat după doar 12 minute, fiind înlocuit.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, potrivit Agerpres.

Lotul României pentru meciurile din septembrie

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), *Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Citește și: Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an
27 aug 2025, 11:24
Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt
27 aug 2025, 08:26
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
25 aug 2025, 11:12
Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!
25 aug 2025, 08:33
FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş
24 aug 2025, 23:45
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
24 aug 2025, 18:25
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
24 aug 2025, 18:22
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
24 aug 2025, 16:39
Dinamo, victorie în deplasare în faţa celor de la U Cluj
23 aug 2025, 23:44
Rapid - Metaloglobus, rezultat cu emoții pentru giuleșteni
22 aug 2025, 23:48
CFR Cluj, umilită de BK Haecken în Conference League. Dan Petrescu și-a dat demisia/Rezultate finale pentru FCSB și Universitatea Craiova
21 aug 2025, 23:59
Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League
20 aug 2025, 23:44
SCOR Rapid - FCSB, 17 august, în Superligă
17 aug 2025, 23:54
O nuntă din Miercurea Ciuc a stricat planurile Universității Craiova, înainte de partida contra Csikszereda
17 aug 2025, 12:46
Bayern Munchen a făcut spectacol cu Stuttgart în Supercupa Germaniei / Rezultat - Video
17 aug 2025, 08:47
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
16 aug 2025, 23:39
Jucătorul pe care Gigi Becali îl vede noua vedetă și care a schimbat jocul FCSB. S-a răzgândit total în privința lui 
16 aug 2025, 17:50
Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot
15 aug 2025, 12:07
FC Drita - FCSB 1 - 3. Roș-albaștrii, în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, învinsă de Braga
14 aug 2025, 22:02
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
14 aug 2025, 14:13
Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham
14 aug 2025, 08:38
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
CFR Cluj - FC Argeș, surpriză de proporții în Gruia - Rezultat
27 iul 2025, 20:27
Gol decisiv marcat de Mitriță, în minutul 90+9, pentru echipa Zhejiang Professional din China
27 iul 2025, 17:29
Victorie pentru Mircea Rednic în prima etapă din Belgia, cu Standard Liege
27 iul 2025, 14:05
Ce i-a zis Ştefan Târnovanu arbitrului Găman înainte de eliminare. Charalambous spune că aude replica de 100 de ori pe zi
27 iul 2025, 08:07
Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB cu Farul. "Sunt vedete. Să stea pe bară". Ce a zis de Mihai Popescu, Gheorghiţă
26 iul 2025, 23:58
Farul învinge FCSB cu 2-1 în prelungiri! Final tensionat pe Stadionul Steaua, cu VAR și eliminarea lui Târnovanu
26 iul 2025, 23:58
Telenovela s-a încheiat. Suedezul Viktor Gyokeres a semnat cu Arsenal Londra
26 iul 2025, 21:54
UTA Arad obţine prima victorie din noul sezon, cu Hermanstadt
26 iul 2025, 20:42
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministru Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
acum 11 minute
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
acum 36 de minute
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
acum 56 de minute
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
acum 1 ora 14 minute
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
acum 1 ora 17 minute
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
acum 1 ora 32 minute
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
acum 2 ore 2 minute
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
acum 3 ore 36 minute
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel