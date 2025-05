Dan Șucu, acționarul FC Rapid, și președintele Viorel Moldovan, reclamați de CCA la Comisia de Disciplină 

'După o serie întreagă de greșeli de arbitraj, care, întâmplător sau nu, au lovit constant în Rapid, am avut 'îndrăzneala' să cerem explicat și responsabilitatea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Am solicitat acordul pentru a primi imagini brute VAR din partida de la Cluj, împotriva CFR-ului, pentru a fi reanalizate de un operator independent - un gest de transparență, nimic ieșit din comun. Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorul drepturilor TV au fost perfect de acord. În schimb, CCA-ul pare că nu e un fan al ideilor de clarificare. Cu o viziune proprie asupra transparenței, sa opus ferm. Poate că unele imagini sunt prea sensibile pentru ochii publicului. Au urmat alte solicitări, atât scrise, cât și verbale, prin care am cerut o analiză oficială și o reacție clară privind modalitatea de arbitraj din partida de pe teren propriu cu FCSB. Răspunsul? Nu o analiză serioasă, nu asumare, nu transparență, ci o reacție surprinzătoare: acționarul Dan Șucu și președintele Viorel Moldovan au fost reclamați la Comisia de Disciplină a FRF', se arată pe site-ul citat.



Conducerea clubului pentru reclamația o încercare de intimidare a CCA.



'Se pare că, în fotbalul românesc, nu e voie să vorbești despre greșelile arbitrilor. Nu contează câte sunt, cât de evidente sau cât de mult afectează acestea clubul. În loc să ofere răspunsuri și să fie asumată responsabilitatea pentru greșelile repetate comise împotriva Rapidului, CCA a ales să reacționeze printr-un atac. Considerăm această decizie ca să fie încercare de intimidare și o deturnare a problemelor reale din arbitrajul românesc. Rapid va continua să apere interesele în mod transparent și hotărât, cu respect față de regulament, dar și cu voce tare în fața acestor nedreptăți', se mai precizează în comunicat.



Conducerea FC Rapid că echipa giuleșteană a fost dezavantajată de greșelile arbitrilor, pe care îi acuză de viciere de rezultat în partidele cu CFR Cluj (scor 1-1, etapa a 4-aa play-off-ului Superligii) și FCSB (scor 1-2, a 6-a), precizează etapa Agerpres.

