€ 5.0903
|
$ 4.3905
|
 
Data actualizării: 13:13 13 Oct 2025 | Data publicării: 13:13 13 Oct 2025

Dă viață stilului tău! Ghidul tău pentru a purta adidași sport pentru damă cu încredere
Autor: Alexandra Curtache

Pantofi Sport si Tenisi Dama dcnews
 

Adidasii sport au depasit granitele salii de sport si sunt acum un element de baza in moda de zi cu zi, combinand confortul si stilul fara efort.

Fie ca te indrepti spre o iesire casual sau vrei un look sic de strada, adidasii sport pentru femei ofera o versatilitate incredibila. Acest ghid te va insoti prin modalitati practice de a purta adidasii sport si de a crea tinute care atrag toate privirile. 

Cum sa porti adidasii sport pentru femei intr-un mod stilat 

Adidasii sport pentru femei nu mai sunt doar pentru antrenamente. Adidasii moderni sunt conceputi sa ofere atat functionalitate, cat si un aspect fashion-forward. Modelele minimaliste, in culori neutre precum alb, bleumarin si pasteluri moi, ofera un look curat care completeaza orice garderoba. Pantofii sport evidentati prin talpa masiva si culorile vibrante aduc un aer retro care se potriveste de minune atat cu piese trendy, cat si cu cele clasice. 

In purtarea pantofilor sport, combinarea cu blugi este o alegere clasica. Adidasii cu profil redus sunt perfecti pentru diverse stiluri de blugi, inclusiv skinny, evazati, cu talie inalta sau largi. Un mic truc este sa sufleci sau sa rulezi blugii pentru a lasa sa se vada o parte din glezna - acest detaliu vizual alungeste piciorul si echilibreaza proportiile. 

O alta alegere stilata este combinarea adidasilor cu rochii. Pentru un look fresh, alege rochii cu detalii interesante la decolteu, guler sau maneci. Rochiile cu lungimea pana la genunchi sau mai scurte pun in valoare incaltamintea si creeaza o silueta echilibrata. Aceasta combinatie ofera un vibe feminin, dar sportiv, potrivit pentru evenimente de zi sau seri casual. 

Cum sa asortezi adidasii sport cu tinutele tale 

Crearea unei tinute coerente incepe cu coordonarea culorilor. Adidasii in culori solide, cum ar fi alb, bleumarin sau bej, se armonizeaza bine cu diferite tonuri vestimentare si fac stilizarea mai simpla. Incorporeaza elemente monocrome sau inspirate din athleisure, cum ar fi pantalonii jogger, colantii mulati sau hanoracele supradimensionate, pentru a completa look-ul sportiv. 

Dincolo de tinutele casual, adidasii au patruns si in outfituri mai elegante. Stilizarea adidasilor cu piese croite, precum sacouri sau pantaloni plisati, stilizeaza intregul look, facandu-l confortabil si totodata sofisticat. Fie ca alegi sa fii indrazneata cu adidasi colorati, fie minimala cu modele clasice din piele, cheia este sa combini confortul cu eleganta. 

Popularitatea adidasilor cu talpa supradimensionata creste, fiind preferati pentru un plus de originalitate si atitudine nonconformista. Acesti adidasi ies in evidenta si pot fi asortati usor cu tinute casual, sporty, dar si cu unele urbane, mai indraznete. Mai mult, paleta variata de culori si mixul de materiale, de la piele naturala la insertii textile si accente metalice, ofera un plus de dinamism si modernitate fiecarui look. 

Revistele de moda subliniaza adesea farmecul atemporal al adidasilor, prezentandu-i in tinute care includ rochii, denim si layering sofisticat pentru o eleganta de zi cu zi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Mamă și copilul său de 2 ani, spulberați pe o trecere de pietoni în București
Publicat acum 21 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat acum 21 minute
Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO
Publicat acum 23 minute
MAI, proiecte de 3 miliarde de euro prin programul SAFE: Armament, drone și altele
Publicat acum 41 minute
Impact devastator între două trenuri în Slovacia: Aproape 100 de persoane rănite, două în stare critică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 5 ore si 59 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close