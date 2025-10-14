Cuvioasa Parascheva: Ce tradiții aduc noroc și ce este interzis pe 14 octombrie

Sărbătoarea este însoțită de rugăciune, pelerinaje, fapte de milostenie și o serie de tradiții populare păstrate din generație în generație.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva, cunoscută și sub numele de „Sfânta Vineri” în tradiția populară, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în localitatea Epivata, aflată pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol (actualul Istanbul).

Încă din copilărie, Sfânta Parascheva a ales o viață de credință, smerenie și milostenie. A părăsit casa părintească pentru a se dedica rugăciunii și slujirii celor aflați în nevoie. De-a lungul vieții, a viețuit în mai multe mănăstiri, unde s-a remarcat prin blândețe, evlavie și darurile sale duhovnicești.

A trecut la cele veșnice la o vârstă tânără, lăsând în urmă o pildă de credință și iubire față de Dumnezeu. Moaștele sale au fost aduse la Iași în anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu, și au devenit simbolul spiritual al Moldovei.

Minunile Sfintei Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cunoscută pentru numeroasele minuni săvârșite atât în timpul vieții, cât și după trecerea sa la cele veșnice. Credincioșii mărturisesc că au fost ajutați în momente grele, vindecați de boli grave sau izbăviți din necazuri atunci când s-au rugat cu credință la racla ei.

Părintele Cleopa Ilie a consemnat o întâmplare cutremurătoare petrecută chiar la racla Sfintei. Acesta povestea că, în timpul hramului, două femei bătrâne s-au apropiat de raclă pentru a aduce o pernuță lucrată de ele, în semn de mulțumire. În acel moment, părintele ar fi văzut cum Sfânta Parascheva și-a ridicat singură capul, primind darul lor - un semn al iubirii sale față de cei care o cinstesc cu inimă curată.

Tradiții religioase și superstiții

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva, aflată la Catedrala Mitropolitană din Iași, devine în această perioadă centrul spiritual al țării. Mii de credincioși din toată România și din diaspora vin să se închine, să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătate, liniște și iertare.

În fiecare an, racla este purtată în procesiune pe străzile Iașiului, iar slujbele de hram se desfășoară timp de mai multe zile. Atmosfera devine una de reculegere, speranță și comuniune spirituală.

Ce este bine să faci - milostenie, rugăciune și pomană

Se spune că este bine ca de Sfânta Parascheva să te rogi, să postești și să faci fapte bune. Milostenia și rugăciunea aduc liniște sufletească și protecție împotriva necazurilor. Credincioșii împart mâncare de post, colivă, colaci, fructe și vin celor nevoiași.

Ce nu este bine să faci - interdicții populare

Conform tradiției, nu se spală, nu se coase și nu se face curățenie în această zi, pentru a evita ghinionul sau boala. Se evită certurile și vorbele urâte, pentru ca ziua să fie una a liniștii sufletești.

Semne din natură și credințe despre iarnă

Unele superstiții spun că femeile însărcinate trebuie să fie deosebit de atente la comportamentul lor, iar gospodinele nu trebuie să pregătească alimente „cu cruce” (cum sunt nucile sau pepenii).

Tradiția populară spune că vremea de Sfânta Parascheva prevestește iarna: dacă plouă, va fi o iarnă blândă; dacă este frig și senin, urmează o iarnă aspră. Ciobanii privesc cum dorm oile, dacă se îngrămădesc, iarna va fi grea; dacă se răsfiră, va fi mai ușoară.

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne!

Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin”.