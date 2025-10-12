Cutremure în cascadă la Câmpulung. Nou seism duminică dimineață

Duminică, 12 octombrie 2025, la ora 04:17:07 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Brașov un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 5.0km, potrivit INFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km SV de Brasov, 45km SV de Sfantu-Gheorghe, 65km N de Targoviste, 75km NV de Ploiesti, 88km NE de Pitesti, 99km NE de Ramnicu Valcea.

Seismul a succedat unor alte cutremure care s-au produs în zonă pe 9 octombrie 2025 și pe 11 octombrie 2025.