€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 14:03 24 Oct 2025

Curs valutar BNR valabil azi 24 octombrie, în weekend și luni
Autor: Andrei Itu

fmi-adrian-negrescu_21067500 Foto: Agerpres
 

Curs valutar BNR - 24 octombrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de vineri 24 octombrie 2025, valabil în weekend și luni.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0835
1 Dolar american USD 4,3789
1 Dolar australian AUD 2,8446
1 Leva bulgărească BGN 2,5992
1 Dolar canadian CAD 3,1228
1 Franc elveţian CHF 5,4992
1 Coroană cehă CZK 0,2089
1 Coroană daneză DKK 0,6806


1 Liră egipteană EGP 0,0920
1 Liră sterlină GBP 5,8344
100 Forinţi maghiari HUF 1,3040
100 Yeni japonezi JPY 2,8635
1 Leu moldovenesc MDL 0,2564
1 Coroană norvegiană NOK 0,4372
1 Zlot polonez PLN 1,2006
1 Rublă rusească RUB 0,0539


1 Coroană suedeză SEK 0,4664
1 Liră turcească TRY 0,1042
1 Rand sud-african ZAR 0,2524
1 Real brazilian BRL 0,8139
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6148
1 Rupie indiană INR 0,0499
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3042
1 Peso mexican MXN 0,2379


1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5142
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1042
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1922
1 Baht thailandez THB 0,1337
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5636
1 Shekel israelian ILS 1,3298


100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
1 Peso filipinez PHP 0,0747
100 Coroane islandeze ISK 3,5699
1 Ringgi malaysian MYR 1,0369
1 Dolar singaporez SGD 3,3701
1 Gram de aur XAU 572,5195
1 DST XDR 5,9646

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Curs valutar BNR azi 24 octombrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Ce s-a întâmplat în instanță când angajatul Kaufland, care a luat bani ca să închidă ochii la calitate, și-a recunoscut vina
Publicat acum 25 minute
Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Publicat acum 40 minute
”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia
Publicat acum 47 minute
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Publicat acum 51 minute
Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close