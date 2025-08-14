Data actualizării: | Data publicării:

Curs valutar BNR 14 august

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Curs valutar BNR 14 august. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi - 14 august 2025.

Curs valutar BNR 14 august. Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR 14 august. MONEDA SIMBOL RON



Curs valutar BNR 14 august: 1 Euro EUR 5,0628
1 Dolar american USD 4,3331
1 Dolar australian AUD 2,8296
1 Leva bulgărească BGN 2,5886
1 Dolar canadian CAD 3,1459
1 Franc elveţian CHF 5,3754
1 Coroană cehă CZK 0,2068


Curs valutar BNR 14 august: 1 Coroană daneză DKK 0,6784
1 Liră egipteană EGP 0,0897
1 Liră sterlină GBP 5,8856
100 Forinţi maghiari HUF 1,2804
100 Yeni japonezi JPY 2,9558


Curs valutar BNR 14 august: 1 Leu moldovenesc MDL 0,2595
1 Coroană norvegiană NOK 0,4251
1 Zlot polonez PLN 1,1885
1 Rublă rusească RUB 0,0543
1 Coroană suedeză SEK 0,4526
1 Liră turcească TRY 0,1060
1 Rand sud-african ZAR 0,2467


Curs valutar BNR 14 august: 1 Real brazilian BRL 0,8036
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6041
1 Rupie indiană INR 0,0495
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3124
1 Peso mexican MXN 0,2321
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5794
1 Dinar sârbesc RSD 0,0432


Curs valutar BNR 14 august: 1 Hryvna ucraineană UAH 0,1044
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1798
1 Baht thailandez THB 0,1339
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5526
1 Shekel israelian ILS 1,2801
100 Rupii indoneziene IDR 0,0269


Curs valutar BNR 14 august: 1 Peso filipinez PHP 0,0761
100 Coroane islandeze ISK 3,5355
1 Ringgi malaysian MYR 1,0286
1 Dolar singaporez SGD 3,3822
1 Gram de aur XAU 467,5323
1 DST XDR 5,9352

Curs valutar BNR 14 august. Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

