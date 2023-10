Curent gratuit pentru maşini electrice şi genuflexiuni pentru biletul de autobuz. Oraşul din România care vrea depoluare totală în cinci ani

„Am fost la Cluj-Napoca. Am chemat un taxi la un moment dat și a venit flăcăul cu o Dacia Spring. Aș fi putut să stau în față, omul nu mi-a zis nimic, dar eu instinctiv m-am urcat în spate ca în taxi. De încăput încăpeam că până la urmă poți încăpea și într-un dulap dacă te străduiești. Era mică rău, în fine.

Mi-a zis șoferul că au curentul gratuit de la primăria lui Boc. Se încearcă depoluarea orașului și cinci ani a zis flăcăul că are gratuit. Apoi, în stația de autobuz, era o reclamă: dacă faci genuflexiuni, primești gratis un bilet. Am zis să iau și autobuzul, le-am încercat pe toate la Cluj. Veneau autobuze electrice des, mă urc, dar nu merge să plătesc bilet. Cobor la stația următoare și zic 'Stai să vezi că am făcut blatul în Cluj'. De fapt nu greșisem cu nimic, vinerea e gratuit transportul.

Când vin acasă văd o știre despre Cluj-Napoca, fiind în top zece orașe europene care luptă cu poluarea, fac, dreg”, a spus Val Vâlcu.

Bulai e convins că mașinile electrice vor fi tot mai scumpe

„Foarte bine, nu e un lucru deloc rău, mai ales că poluarea e aberantă în orașele din România cu Bucureștiul în frunte. Acum trebuie să înțelegem că vorbim și despre marketing. Dacă îți aduci aminte, la începutul internetului totul era gratis. Nu era nimic plătit, iar de aceea a început un consum inimaginabil. Astăzi totul e pe bani, nu mai e aproape nimic pe gratis, pentru că în momentul în care ai creat deprinderea, obișnuința, e greu să mai scapi de ea.

Nu-mi fac probleme că nu va veni momentul în care vei plăti de te va rupe și nu va fi curentul deloc mai ieftin decât benzina. Asta va fi cert, așa cum este clar că încălzirea electrică va fi mai scumpă decât cea tradițională. Nu există decât scumpire în lume, e o prostie că prețurile scad”, a replicat Alfred Bulai.

