Cum să prepari clătite cu gust de cinnamon rolls. Rețeta simplă și rapidă a unui nutriționist

Nutriționista Sofia Hernandez a împărtășit pe contul de TikTok o rețetă de clătite cu gust de rulouri cu scorțișoară. Aceste clătite nu doar că arată spectaculos, dar cu siguranță vor devini desertul tău preferat.

Ingrediente:

1/2 cană făină de ovăz

1/3 cană iaurt grecesc fără zahăr

1 ou

o linguriță esență de vanilie

scorțișoară

1/2 linguriță praf de copt

1/4 cană lapte

Mod de preparare:

Într-un bol, adaugă iaurtul grecesc și laptele și amestecă bine. Apoi adaugă oul și esența de vanilie și continuă să bați până obții o compoziție uniformă.

Ulterior, adaugă făina de ovăz, scorțișoara și praful de copt și amestecă din nou.

Într-o tigaie încinsă toarnă porții mici din compoziție și lasă-le să se gătească.

Pentru topping, nutriționista folosește o linguriță de cremă de migdale cu aromă de rulou cu scorțișoară. De asemenea, aceasta mai prepară separat o glazură din o jumătate de cupă de proteină de vanilie și un strop de lapte de migdale. Pe lângă cele două, mai adaugă deasupra și un strop delicios de miere de arțar fără zahăr, care completează perfect aroma clătitelor.

Video: