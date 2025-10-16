Cum să prepari clătite cu gust de cinnamon rolls. Rețeta simplă și rapidă a unui nutriționist

Dacă îți dorești un desert delicios și sănătos, aceste clătite cu gust de rulouri cu scorțișoară (cinnamon rolls) sunt alegerea perfectă.
Nutriționista Sofia Hernandez a împărtășit pe contul de TikTok o rețetă de clătite cu gust de rulouri cu scorțișoară. Aceste clătite nu doar că arată spectaculos, dar cu siguranță vor devini desertul tău preferat.
Ingrediente:
1/2 cană făină de ovăz
1/3 cană iaurt grecesc fără zahăr
1 ou
o linguriță esență de vanilie
scorțișoară
1/2 linguriță praf de copt
1/4 cană lapte
Mod de preparare:
Într-un bol, adaugă iaurtul grecesc și laptele și amestecă bine. Apoi adaugă oul și esența de vanilie și continuă să bați până obții o compoziție uniformă.
Ulterior, adaugă făina de ovăz, scorțișoara și praful de copt și amestecă din nou.
Într-o tigaie încinsă toarnă porții mici din compoziție și lasă-le să se gătească.
Pentru topping, nutriționista folosește o linguriță de cremă de migdale cu aromă de rulou cu scorțișoară. De asemenea, aceasta mai prepară separat o glazură din o jumătate de cupă de proteină de vanilie și un strop de lapte de migdale. Pe lângă cele două, mai adaugă deasupra și un strop delicios de miere de arțar fără zahăr, care completează perfect aroma clătitelor.
Video:
@nutriologa.sofiahdz De mis desayunos saludables favoritos que NO PARECEN saludables???????? estos pancakes son lo más fácil y delicioso de preparar, solo necesitas: - 1/2 t de harina de avena - 1/3 t de yogurt griego sin azúcar - 1 huevo - 1 cdta de vainilla - Canela al gusto - 1/2 cdta de polvo para hornear - 1/4 t de leche de tu prefrencia Topping: 1 cdta de crema de almendra de rol de canela @justomx y para el glaseado: 1/2 scoop de proteína de vainilla + un chorrito de leche de almendra Mezcla todo en un bowl y calienta un sartén a fuego bajo. Agrega un poco de mantequilla al sartén y una vez caliente, agrega la mezcla en círculos y espera a que las orillas se vean doraditas. Voltea y espera unos minutos a que se terminen de cocer. Sirve con la crema de almendra de @justomx, el glaseado de vainilla, miel de maple sin azúcar y LISTO!???????????????? #recetasaludable #healthypancakes #recetadesayuno #desayunosaludable #nutriologamexico #roldecanela ♬ Coffee and Chords - ya-su
de Val Vâlcu