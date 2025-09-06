Află în articol cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde.

Petreci mai mult timp încercând să adormi decât dormind cu adevărat? Nu ești singur. Chiar și simplul fapt că încerci prea mult poate provoca (sau menține) un ciclu de anxietate și energie tensionată care îți ține mintea trează.

Iar dacă mintea nu poate adormi, corpului îi va fi foarte greu să o facă. Totuși, există trucuri pe care le poți încerca pentru a „apăsa butonul de oprire” și a-ți ghida corpul spre o stare de relaxare profundă. Healthline a prezentat câteva tehnici bazate pe știință care te pot ajuta să adormi mai repede.

Cum să adormi în 10 secunde: metoda militară

De obicei, pare magie să adormi atât de repede și la comandă, dar cu exercițiu poți ajunge la „punctul dulce” al celor 10 secunde.

Notă: metoda de mai jos durează 120 de secunde în total, dar se spune că ultimele 10 secunde sunt cele decisive pentru a adormi.

Metoda militară a fost raportată pentru prima dată de Sharon Ackerman și provine din cartea „Relax and Win: Championship Performance”.

Conform lui Ackerman, Școala Pre-Flight a Marinei SUA a creat o rutină pentru a-i ajuta pe piloți să adoarmă în 2 minute sau mai puțin. A durat aproximativ 6 săptămâni de practică, dar a funcționat — chiar și după ce băuseră cafea și în timp ce se auzeau focuri de armă. Se spune că această tehnică funcționează chiar și pentru cei care trebuie să doarmă stând pe scaun!

Iată ce trebuie să faci:

1. Relaxează complet fața, inclusiv mușchii din interiorul gurii.

2. Lasă umerii să cadă și mâinile să atârne pe lângă corp.

3. Expiră și relaxează pieptul.

4. Relaxează picioarele, coapsele și gambele.

5. Curăță-ți mintea timp de 10 secunde, imaginându-ți o scenă liniștitoare.

6. Dacă nu merge, repetă în gând „nu gândi” timp de 10 secunde.

În 10 secunde ar trebui să adormi! Dacă nu funcționează, e posibil să fie nevoie să exersezi elementele de bază ale metodei — respirația și relaxarea musculară, care au dovezi științifice de eficiență. Totuși, afecțiuni precum ADHD sau anxietatea pot influența rezultatele.

Cum să adormi în 60 de secunde: metoda de respirație 4-7-8

Aceste două metode, bazate pe respirație și relaxarea mușchilor, te ajută să îți redirecționezi mintea spre somn. Pentru începători, poate dura până la 2 minute până să funcționeze.

Combinând meditația și vizualizarea, această tehnică devine mai eficientă cu practica. Dacă ai probleme respiratorii, cere sfatul medicului înainte de a încerca.

Cum se face un ciclu 4-7-8:

1. Lasă buzele să se deschidă puțin și expiră cu un sunet de „fâșâit”.

2. Închide buzele și inspiră silențios pe nas, numărând până la 4.

3. Ține-ți respirația 7 secunde.

4. Expiră cu un sunet de „fâșâit” timp de 8 secunde.

5. Repetă ciclul de 4 ori.

Relaxarea musculară progresivă

Cunoscută și ca relaxare musculară profundă, această tehnică te ajută să eliberezi tensiunea și este recomandată în caz de insomnie.

Scenariu de relaxare:

1. Ridică sprâncenele cât mai sus timp de 5 secunde, apoi relaxează.

2. Zâmbește larg 5 secunde, apoi relaxează.

3. Strânge ochii 5 secunde, apoi relaxează.

4. Apleacă ușor capul pe spate și menține 5 secunde, apoi relaxează.

5. Continuă treptat cu restul corpului, de la brațe la picioare.

Cum să adormi în 120 de secunde

Dacă metodele de mai sus nu funcționează, încearcă și alte tehnici. Spune-ți că trebuie să rămâi treaz Această tehnică se numește „intenție paradoxală”. Paradoxal, spunându-ți să rămâi treaz, poți adormi mai repede.

Pentru persoanele cu insomnie, efortul de a adormi creează anxietate de performanță.

Studiile arată că cei care folosesc intenția paradoxală adorm mai repede decât cei care nu o aplică. Dacă ești stresat de faptul că „nu reușești să adormi”, această metodă poate fi mai eficientă decât tehnicile tradiționale de respirație.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News