Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video

Săptămâna aceasta Guvernul va face o rectificare bugetară. Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului Radu Oprea (PSD), a explicat că rectificarea bugetară este pozitivă pentru majoritatea ministerelor, dar nu pentru toate. Întrebat de unde provin banii, acesta a explicat că finanțarea se bazează pe un deficit bugetar de 8,4%, negociat cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că o parte din resurse provin din împrumuturi.

„Au crescut veniturile? Adică de unde sunt banii?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Banii sunt pe un deficit bugetar pe care l-a anunțat atât ministrul Finanțelor Publice, cât și premierul Bolojan, că l-au negociat cu Comisia Europeană la 8,4%. Deci atâta timp cât avem un deficit de 8,4%, evident că o parte din banii pe care îi folosim, în România, astăzi, sunt bani împrumutați, pentru că avem deficit", a spus Radu Oprea.

Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului Radu Oprea (PSD); Foto: Crișan Andreescu

Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului

Bogdan Chirieac a constatat că măsurile luate până acum reduc deficitul bugetar cu doar un procent. Radu Oprea a explicat că soluțiile nu au dat rezultatele așteptate și a reamintit propunerea de impozitare progresivă, care ar fi putut aduce venituri de circa 64 miliarde lei și ar fi evitat necesitatea majorării TVA.

„Deci, ca să înțelegem bine, tot efortul făcut până acum, inclusiv creșterea taxelor și impozitelor, mărirea TVA, asigurările de sănătate la pensionari și la pensiile peste 3000 de lei, reduc deficitul bugetar doar cu puțin peste un procent? De la 9,6 la 8,4??", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Din păcate, rezultatele nu sunt atât de spectaculoase cum s-ar fi așteptat la început. Au fost mai multe soluții. Dacă vă aduceți aminte, când s-au întâlnit partidele politice la Cotroceni, să venim cu soluțiile pe care le vedem pentru reducerea deficitului bugetar, au fost mai multe propuneri.

Noi venisem cu propunerea de impozitare progresivă, un pas intermediar până când ajungem la globalizarea veniturilor și, după acel moment, a venit și Comisia Europeană, care a spus că impozitarea progresivă poate să fie o soluție pentru România, în pachet cu globalizarea veniturilor și cu deduceri fiscale, ca să poți să ai politici publice bune, să poți să sprijini anumite proiecte publice de care ai nevoie, cum ar fi demografia, cum ar fi partea de refacere a fațadei locuinței.

Comisia Europeană estimase că am putea avea venituri de vreo 64 de miliarde de lei, ceea ce ar fi însemnat că nu aveam nevoie de creștere de TVA, ca să răspund la o întrebare care a circulat în spațiul public în ultima perioadă, dacă era neapărat necesară măsura creșterii TVA. Eu cred că, dacă am fi mers pe impozitare progresivă, lucrul acesta nu ar fi fost neapărat necesar, lucru pe care l-a spus și delegația Fondului Monetar Internațional", a spus Radu Oprea.

Impozitarea progresivă nu înseamnă penalizarea celor care câștigă mai mult

Radu Oprea a explicat că impozitarea progresivă nu i-ar penaliza pe cei care câștigă mai mult, ci, acest sistem, combinat cu globalizarea veniturilor și deduceri fiscale, poate fi echitabil. Acesta a oferit exemplul Germaniei unde impozitarea scade semnificativ pentru familii cu copii și cheltuieli mari.

„Eu mă bucur că nu ați mers pe asta, că îi sancționați pe cei care muncesc mai mult și câștigă mai mult", a spus Bogdan Chirieac.

„Nu neapărat, pentru că impozitarea progresivă trebuie să vină împreună cu globalizarea veniturilor și împreună cu deduceri fiscale. Și vă dau exemplu din Germania: dacă ești tânăr și neînsurat și ai 40 de ani, într-adevăr, ai o impozitare destul de mare, cred că e în jur de 40%, dar dacă, om la 40 de ani, ai și o familie, doi copii, o casă, investești și ai o grămadă de cheltuieli cu școala, ajungi să ai impozitele undeva sub 20%. Sunt diferențe foarte mari și deducerile fiscale pot face această diferență", a spus Radu Oprea la DC News.

