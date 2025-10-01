€ 5.0811
|
$ 4.3247
|
 
Data publicării: 10:57 01 Oct 2025

EXCLUSIV Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video
Autor: Elena Aurel

Vezi galeria foto
 bani-apele-romane_24047000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Radu Oprea a explicat că măsura creșterii TVA-ului nu era inevitabilă și că exista o alternativă care ar fi putut aduce venituri substanțiale la buget și ar fi evitat această majorare.

Săptămâna aceasta Guvernul va face o rectificare bugetară. Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului Radu Oprea (PSD), a explicat că rectificarea bugetară este pozitivă pentru majoritatea ministerelor, dar nu pentru toate. Întrebat de unde provin banii, acesta a explicat că finanțarea se bazează pe un deficit bugetar de 8,4%, negociat cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că o parte din resurse provin din împrumuturi.

„Au crescut veniturile? Adică de unde sunt banii?", a întrebat Bogdan Chirieac. 

Banii sunt pe un deficit bugetar pe care l-a anunțat atât ministrul Finanțelor Publice, cât și premierul Bolojan, că l-au negociat cu Comisia Europeană la 8,4%. Deci atâta timp cât avem un deficit de 8,4%, evident că o parte din banii pe care îi folosim, în România, astăzi, sunt bani împrumutați, pentru că avem deficit", a spus Radu Oprea. 

 

Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului Radu Oprea (PSD); Foto: Crișan Andreescu

 

Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului 

Bogdan Chirieac a constatat că măsurile luate până acum reduc deficitul bugetar cu doar un procent. Radu Oprea a explicat că soluțiile nu au dat rezultatele așteptate și a reamintit propunerea de impozitare progresivă, care ar fi putut aduce venituri de circa 64 miliarde lei și ar fi evitat necesitatea majorării TVA.

Deci, ca să înțelegem bine, tot efortul făcut până acum, inclusiv creșterea taxelor și impozitelor, mărirea TVA, asigurările de sănătate la pensionari și la pensiile peste 3000 de lei, reduc deficitul bugetar doar cu puțin peste un procent? De la 9,6 la 8,4??", a întrebat Bogdan Chirieac. 

Din păcate, rezultatele nu sunt atât de spectaculoase cum s-ar fi așteptat la început. Au fost mai multe soluții. Dacă vă aduceți aminte, când s-au întâlnit partidele politice la Cotroceni, să venim cu soluțiile pe care le vedem pentru reducerea deficitului bugetar, au fost mai multe propuneri.

Noi venisem cu propunerea de impozitare progresivă, un pas intermediar până când ajungem la globalizarea veniturilor și, după acel moment, a venit și Comisia Europeană, care a spus că impozitarea progresivă poate să fie o soluție pentru România, în pachet cu globalizarea veniturilor și cu deduceri fiscale, ca să poți să ai politici publice bune, să poți să sprijini anumite proiecte publice de care ai nevoie, cum ar fi demografia, cum ar fi partea de refacere a fațadei locuinței.

Comisia Europeană estimase că am putea avea venituri de vreo 64 de miliarde de lei, ceea ce ar fi însemnat că nu aveam nevoie de creștere de TVA, ca să răspund la o întrebare care a circulat în spațiul public în ultima perioadă, dacă era neapărat necesară măsura creșterii TVA. Eu cred că, dacă am fi mers pe impozitare progresivă, lucrul acesta nu ar fi fost neapărat necesar, lucru pe care l-a spus și delegația Fondului Monetar Internațional", a spus Radu Oprea.

 

Impozitarea progresivă nu înseamnă penalizarea celor care câștigă mai mult

Radu Oprea a explicat că impozitarea progresivă nu i-ar penaliza pe cei care câștigă mai mult, ci, acest sistem, combinat cu globalizarea veniturilor și deduceri fiscale, poate fi echitabil. Acesta a oferit exemplul Germaniei unde impozitarea scade semnificativ pentru familii cu copii și cheltuieli mari.

Eu mă bucur că nu ați mers pe asta, că îi sancționați pe cei care muncesc mai mult și câștigă mai mult", a spus Bogdan Chirieac. 

Nu neapărat, pentru că impozitarea progresivă trebuie să vină împreună cu globalizarea veniturilor și împreună cu deduceri fiscale. Și vă dau exemplu din Germania: dacă ești tânăr și neînsurat și ai 40 de ani, într-adevăr, ai o impozitare destul de mare, cred că e în jur de 40%, dar dacă, om la 40 de ani, ai și o familie, doi copii, o casă, investești și ai o grămadă de cheltuieli cu școala, ajungi să ai impozitele undeva sub 20%. Sunt diferențe foarte mari și deducerile fiscale pot face această diferență", a spus Radu Oprea la DC News.

 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu oprea
impozitare progresiva
ministerul finantelor publice
deficit bugetar
comisia europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ambasada SUA la București, anunț important pentru români
Publicat acum 13 minute
Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida
Publicat acum 17 minute
Cum să-ți gestionezi mai eficient datoriile? Soluții eficiente de finanțare rapidă
Publicat acum 45 minute
Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
Publicat acum 48 minute
Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat acum 23 ore si 43 minute
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat acum 17 ore si 49 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close