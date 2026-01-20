Invitată în emisiunea MI-TH Influencer, moderată de Mirela Vescan, Maria Barbu a vorbit deschis despre începuturile ei în modeling, pasiunea pentru dans și echilibrul dintre școală și competiții.

„Practic modelingul doar de un an, dar am participat deja la multe concursuri”

Întrebată de Mirela Vescan despre vârstă și experiență, Maria a explicat că totul a început recent:

„Eu practic modelingul doar de un an, însă am participat la destul de multe concursuri și evenimente, prin care am câștigat experiență și trofee. Un an de zile, deci de la 13 ani”.

Gazda a subliniat că este „o vârstă foarte bună să începi cariera de model”, mai ales în contextul în care Maria este elevă în clasa a VIII-a.

Deși multe dintre coroane par asociate cu modelingul, Maria a ținut să facă o precizare importantă: „Trofeele vin și din lumea dansului, pentru că, în paralel cu modelingul, eu practic și dans... tot de un an. Am mai încercat balet la 5-6 ani și înot, dar nu prea mi-au plăcut. Am găsit dansul și chiar mi-a plăcut și m-am ținut de el”.

De la București la Londra și Barcelona

Maria a povestit că printre cele mai recente reușite se numără o coroniță câștigată la Festina Talent: „Cea mai recentă este de la concursul Festina Talent, organizat de doamna Irina Radu. Am câștigat locul 1 la categoria teens, 14 ani”.

Una dintre coroane a fost obținută în afara țării: „O coroană am câștigat-o în Londra, la un concurs de miss”.

Palmaresul a fost completat și de un titlu internațional important: „Am mai câștigat una și la Barcelona, la concursul The Best Model of Universe. Am primit titlul de Star of Universe”.

În total, într-un singur an, Maria a adunat „6-7 coronițe”, toate doar pentru locul întâi.

Pasiunea pentru dans

Maria practică dans modern și contemporan și transmite un mesaj clar altor copii: „Dansul poate fi practicat de oricine, fete, băieți, nu contează cum arăți. Atâta timp cât îți place și te regăsești în dans, este perfect pentru oricine”.

Ea a vorbit și despre profesoara care a ghidat-o: „Alexandra Vasile este profesoara mea de dans. O prietenă m-a întrebat într-o zi dacă vreau să încercăm împreună dansul și am acceptat. Școala era aproape de școala mea și așa am început”.

Performanță la școală

Dincolo de modă și dans, Maria excelează și la școală: „Această diplomă este de la școală. Am câștigat-o la etapa națională a concursului de chimie la Zăredeleanu și am fost foarte mândră de ea”.

Adolescenta a ținut neapărat să le mulțumească tututror profesorilor care o ghidează și care o ajută să își îmbine toate pasiunile într-un mod armonios:

„Îmi place chimia și mă înțeleg foarte bine cu doamna profesoară. Contează foarte mult profesorul, dacă știe să te facă să iubești și să înțelegi materia. Doamna Alexandra Vasile mi-a recomandat-o pe domnișoara Călina Mitra. Ea m-a ajutat să încep o carieră în modeling și vreau să-i mulțumesc. Cu ajutorul ei am cunoscut-o și pe doamna Carmen Roată, care a făcut și rochia pe care o port acum”.

Mirela Vescan a apreciat creația: „Carmen Roată este un designer extraordinar. Se vede atingerea de designer și felicitări”.