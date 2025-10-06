Cum ar fi putut fi evitat războiul din Ucraina. Chirieac: Putin a avut un plan de la bun început

Fosta cancelară germană Angela Merkel a stârnit controverse după ce, într-un interviu, a afirmat că Polonia și statele baltice au blocat un nou format de negocieri cu Rusia înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Fosta cancelară a explicat că, în 2021, împreună cu Emmanuel Macron, a dorit să inițieze discuții directe cu Vladimir Putin la nivelul Uniunii Europene, însă inițiativa a fost respinsă de aceste țări, care se temeau că UE nu are o politică comună față de Moscova. Angela Merkel a adăugat că lipsa acelor negocieri a precedat invazia rusă, sugerând astfel că opoziția Poloniei și a statelor baltice a contribuit indirect la escaladarea conflictului.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această declarație și a explicat că aceasta evidențiază diferențele majore de percepție dintre estul și vestul Europei față de Rusia. Potrivit acestuia, țările din est au o teamă față de Rusia, în timp ce Occidentul o privește mai degrabă ca pe un partener economic.

„Este o declarație foarte dificilă și arată prăpastia în modul de a gândi între estul și vestul Europei. Noi avem în ADN-ul nostru, cei din est, teama față de Rusia. Cei din Occident nu au această teamă. Germania are o experiență complexă: RDG-ul și RFG-ul, dar state precum Italia, Spania, Franța, Portugalia nu au trăit sub cizma rusească. Pentru ei, rușii sunt mai degrabă parteneri de afaceri”, a spus Bogdan Chirieac.

Putea fi evitat războiul?

Analistul politic a afirmat că războiul ar fi putut fi evitat dacă Vladimir Putin nu ar fi existat.

„Sigur, dacă nu exista Putin. Putin, de când a venit, a spus că cea mai mare catastrofă a secolului XX a fost desființarea URSS. A spus-o oficial. Visul lui e să refacă fosta URSS. Slavă Domnului că nu mai poate. Deci omul a plecat de la bun început cu un plan și îl urmează”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.