Cu ce se ocupă acum marele tenismen Victor Hănescu: „De pe la 30 de ani am început să mă gândesc la etapa următoare”

A fost ajutat de un psiholog sportiv să-şi găsească drumul în viaţa de după activitatea profesională şi pasiunea pentru sport îl face să continue, chiar dacă afirmă că este foarte greu să câştigi bani în acest domeniu.



Victor Hănescu a afirmat într-un interviu, pentru Agerpres, că şi-a pregătit cariera de după sport cu mai bine de 5 ani înainte de 'a agăţa racheta în cui" şi că i-a trebuit un an să se adapteze.



El consideră că sportivii români ar trebui să fie ajutaţi să-şi găsească o cale profesională la finalul carierei, dând exemple din Italia sau Franţa unde urmează diferite cursuri de formare profesională sau li se oferă posibilitatea să antreneze la anumite niveluri.



"Educaţia, familia, psihologul, te pot ajuta, te pot ghida, îţi pot arăta ce se întâmplă la finalul carierei, cum să te pregăteşti pentru lucrurile astea. Toate aceste lucruri le-aş putea băga la zona de prevenţie, nu trebuie să aşteptăm ceva ca să luăm nişte măsuri, trebuie să prevenim din timp lucrurile astea. Aici cred că ar fi un proiect interesant, în zona aceasta, sportivi cumva să fie educaţi în momentul când activează, să fie pregătiţi pentru perioada de după sport", a afirmat fostul tenisman.



El le-a dat şi un sfat tinerilor sportivi referitor la finalul carierei, să se pregătească din timp pentru drumul nou pe care îl au în faţă şi să investească în dezvoltarea personală.

Cum a simtit retragerea sportivă?

„A fost o trecere la care mă aşteptam cumva, ştiam că va veni această perioadă şi am pregătit acest lucru cu câţiva ani înainte. Am lucrat şi cu un psiholog sportiv şi cumva m-a ghidat în zona asta.

Mi-a spus că la sportivii de performanţă, când agaţă racheta în cui, apare o perioadă dificilă şi am pregătit trecerea asta de la sport către zona de business sau ce urmează după sport. M-a ajutat acest lucru să îmi pregătesc terenul şi nu a fost atât de dificilă cum este la alţii. Dar, clar este o perioadă dificilă, o perioadă în care ţi se schimbă viaţa.

În primul an în care m-am oprit, m-am acomodat cu viaţa de zi cu zi, viaţa obişnuită şi după acel an am început să pun în aplicare planul pe care îl aveam, cu şcoala de tenis, să fac nişte tabere pentru copii, şi, uşor, uşor mi-am intrat în normal, lucrurile au început să fie relativ uşoare, să am zilele ocupate, să am un plan, să am o viziune şi lucrul acesta m-a ţinut activ.”, a declarat Hănescu pentru sursa citată.

Înființarea academiei de tenis

„Eu m-am oprit cu turneele la 35 de ani şi de pe la 30 de ani am început să mă gândesc deja la etapa următoare. Şi ideea cu academia de tenis mi s-a părut interesantă, pentru că eu am fost ajutat ca sportiv.”

„Am avut un sponsor de la 15 ani care m-a ajutat cumva să îmi îndeplinesc visul, să am şansa să joc turnee în afară, să adun puncte ATP. Şi am vrut să dau ceva înapoi României şi, până la urmă, copiilor din România.”

„Cu şcoala asta m-am gândit că o să reuşesc să atrag sponsori să fac ceea ce îmi place, să rămân în sport.”

„Este o reuşită. Sunt cinci ani de academie, de şcoală de tenis, nu a fost uşor, dar am deja cinci copii pe care îi ajut total, şi prin intermediul sponsorilor, şi prin suport financiar, îşi pot realiza visul acela de a face performanţă.”

„Şi sunt susţinuţi aici, au toate condiţiile necesare, au un program complet de antrenament, lucru care deja este un obiectiv important şi cumva îndeplinit.”

„Acum ceea ce îmi doresc este să continuăm acest proiect, să mai ajutăm şi alţi copii, să ajutăm sportivi să ajungă acolo unde am fost eu, în topul mondial, sau chiar să câştige turnee de Grand Slam.”, a mai declarat Victor Hănescu.

