Binance Crypto a fost forțat să renunțe la sigla asemănătoare cu svastica

Compania a postat pe Twitter că situația era „evident cu adevărat jenantă” și a abandonat designul, adăugând că face unul nou. Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a declarat că nu este sigur cum designul a trecut de mai multe straturi de revizuire, potrivit BBC.

Imaginea - sau hashflag - prezenta un pătrat auriu cu patru brațe în formă de „L” care aminteau de brațele unei svastici.

Well that was obviously really embarrassing.



We’re not sure how that emoji got through several layers of review without anyone noticing, but we immediately flagged the issue, pulled it down, and the new emoji design is being rolled out as we speak.