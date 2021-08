Croitoru, ANANP: Am ras tot ce s-a putut rade pe fonduri UE! Dacă am fi și lăsați în pace... / Foto: Pixabay

Adi Croitoru, președinta Agenției Națională pentru Arii Naturale Protejate ANANP, a reușit să "radă ce s-a putut rade pe fonduri UE", dar și să deblocheze mai multe proiecte de infrastructură, ajungând astfel să fie dați drept exemplu pentru alte țări de către cei de la Comisia Europeană.

"Noi am ras tot ce s-a putut rade pe fonduri UE. Am câștigat proiecte de 90 de milioane de euro, le-am semnat, urmează să dăm drumul la licitații și ne zbatem foarte tare pe partea de implementare a planurilor de management, unde am depus 36 de proiecte care au trecut de partea de evaluare și mai avem unele în continuare în evaluare. Mai mult decât atât, eu am mai spus în una dintre emisiuni, una dintre dorințe, de fapt nu dorință, e mai mult. De aia mă trezesc dimineața ca să merg la serviciu, ca să vă spun sincer, să iau banii Comisiei Europene și să îi aduc la bugetul statului român. Cu asta ne ocupăm noi. V-am spus într-o altă emisiune cum am reușit să deblocăm proiectele de infrastructură mare și să aducem aproape 15 miliarde de euro la bugetul țării prin deblocarea tuturor proiectelor de autostradă, de apă-canal, de tot ce a însemnat proiect care a trecut printr-o arie naturală protejată, să creăm o modalitate de lucru cu Comisia Europeană și să fim dați exemplu la Comisia Europeană.

"Dacă am fi și lăsați în pace..."

Comisia Europeană a zis: "România este primul stat care a reușit să deblocheze proiectele prin această procedură de parametrizare pe care Agenția Națională de Arii Protejate a făcut-o". Nu vreau să ascund lucru acesta pentru că sunt mândră de ceea ce am făcut noi. Atâta timp cât Comisia Europeană ne dă drept exemplu și trimite alte state către noi să îi ajutăm, acum îi avem în așteptare pe greci să îi învățăm cum am reușit noi să deblocăm proiectele României, eu zic că am făcut un lucru foarte bun. Vreau să vă spun un lucru cu toată modestia și sinceritatea. Dacă am fi și lăsați în pace, dacă nu am fi veșnic într-un atac al unor oameni care nu înțeleg cum funcționează o instituție de stat, viața noastră ar fi foarte frumoasă și am reuși să ne facem treaba.", a declarat Adi Croitoru, preşedinta ANANP, în exclusivitate pentru DC NEWS.