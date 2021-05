”Nu mai e nimic în Maroc, zero. Fără locuri de muncă, fără speranțe”. Imaginea cu Yusuf face înconjurul lumii

„Nu mai e nimic în Maroc, zero. Fără locuri de muncă, fără speranțe”, a spus Yusuf, un migrant din Maroc care a încercat să treacă ilegal granița, în Spania. Imaginile cu un migrant îmbrățișat și mângâiat de un membru al Crucii Roșii în enclava spaniolă Ceuta din Nordul Africii au făcut înconjurul rețelelor de socializare.

Spania a mobilizat armata după cel puțin 8.000 de marocani au pătruns ilegal în Ceuta. Dintre aceștia, cel puțin 1.500 aveau sub 18 ani. „Încercăm să restabilim siguranța și ordinea din oraș și dimprejurul granițelor. Sosirea bruscă a imigranților ilegali este o adevărată criză atât pentru Spania, cât și pentru Europa”, a transmis premierul spaniol Pedro Sanchez.

"Morocco was a prison and Spain is now also a prison.”



