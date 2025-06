Cristian Chivu, prima victorie pe banca tehnică a lui Inter Milano

Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a afirmat că este "mândru" de prestaţia elevilor săi în cursul meciului câştigat la limită, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei japoneze Urawa Red Diamonds, sâmbătă la Seattle (SUA), în Grupa E a Cupei Mondiale a Cluburilor.



"Am jucat bine. A fost o prestaţie profesionistă, în care am încercat tot posibilul să marcăm şi să le facem probleme. Au fost foarte organizaţi. În repriza a doua, cu Pio (Esposito) pe teren, am încercat să profităm la maximum de centrări şi am continuat să credem până la fina. Sunt mândru de băieţi, care au dat totul", a declarat Chivu la finalul meciului de pe stadionul Lumen Field.



"Aş putea vorbi mult despre Valentin (Carboni), dar la fel de uşor i-aş putea menţiona pe Pio, Luis Henrique şi Sucic - toţi au dat mult. Mă bucur în special pentru Valentin, pentru că a fost primul său meci după accidentarea sa. Ieri s-au împlinit opt luni de când a păşit ultima dată pe teren. A muncit atât de mult pentru a ajunge aici şi este cu adevărat plăcut să-l vezi fericit", a adăugat antrenorul român.



Inter Milano a obţinut prima sa victorie cu Cristian Chivu la timonă, graţie golurilor marcate de argentinienii Lautaro Martinez (78) şi Valentin Carboni (90+2). Pentru japonezi a punctat Ryoma Watanabe (11).



Echipa "nerrazzura" ocupă locul secund în clasamentul Grupei E, la egalitate de puncte cu echipa argentiniană River Plate, care are însă un golaveraj superior.



Inter Milano şi River Plate se vor înfrunta pe 25 iunie, la Seattle, în ultima etapă din această grupă.

