Cristi Chivu, campion în Italia cu Inter U19: E capodopera lui. Vocea lui are greutate acum

"Eu antrenez să câștig, mă așteptam la acest titlu. Sunt foarte fericit pentru băieți, și-au îndeplinit un vis. Ei sunt protagoniștii, vedetele adevărate, nu eu. Am preluat acest grup în urmă cu trei ani, la U17, și aș sublinia efortul pe care l-au făcut pentru a recupera timpul pierdut în pandemie, sunt foarte mulțumit pentru munca depusă.

Noi am făcut un pact la Florența, acum trei luni, când am pierdut ultima oară, și am reușit al 17-lea rezultat bun consecutiv. Nu e deloc ușor să ai o serie atât de lungă la sectorul de tineret. Număr mai puțin, eu sunt un om rezervat. Ei sunt cei ce trebuie să sărbătorească", mărturisea Cristi Chivu după victoria dramatică (2-1) contra Romei, datorită golurilor lui Casadei (81) și Iliev (97), citat de GSP.

"Vocea lui are greutate"

"Sigur, campionatul câștigat e și rodul precedenților ani și meritul antrenorilor care au fost înainte de Chivu. La anul vom continua cu Cristian, dar acest lucru fusese stabilit dinainte de semifinală. Rezultatul nu ar fi afectat această decizie pentru că suntem convinși că este persoana potrivită pentru acest club și pentru ceea ce vrem să facem în următorul sezon. Băieții au fost conduși într-o manieră impecabilă de antrenorul nostru, Cristian Chivu, care, la prima experiență, a realizat o capodoperă. Cristian a oferit foarte multe acestui club, atât pe teren, cât și ca om. A devenit punct de referință pentru băieți. A câștigat multe trofee ca fotbalist, astfel că vocea lui are greutate acum", a declarat Dario Baccin, unul dintre directorii sportivi ai lui Inter.

9 trofee a cucerit Chivu ca jucător la Inter: trei titluri, două Cupe, două Supercupe ale Italiei, Liga și CM al Cluburilor 10 titluri de campioană U19 are Inter la nivelul formației Primavera, precedentul fiind câștigat în sezonul 2017-2018.

Au fost aleşi cei mai buni 11 fotbalişti români din istorie. Două nume mari lipsesc

Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a alcătuit primul 11 al celor mai buni fotbalişti români din istorie. Cu toate astea, lipsesc două nume mari.

Într-un sistem clasic 4-4-2, din echipa ideală nu lipsesc nume uriașe din fotbalul românesc precum: Gică Hagi, Nicolae Dobrin, Ilie Balaci sau Florea Dumitrache.

Cristian Chivu este singurul jucător mai apropiat de epoca modernă care prinde primul „11” al dream team-ului. Adrian Mutu, omul cu cele mai multe goluri sub „tricolor” alături de Hagi (35), și Dorinel Munteanu, fotbalistul cu cele mai multe prezențe în „națională” (134), nu au prins echipa, scrie GSP.

Iată echipa ideală:

Silviu Lung - Dan Petrescu, Cornel Dinu, Miodrag Belodedici, Cristian Chivu - Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Nicolae Dobrin, Ilie Balaci - Florea Dumitrache, Marius Lăcătuș

