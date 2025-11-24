Cost uriaș pentru Rusia după tentativa de influențare a alegerilor din Republica Moldova

Rusia, printr-o amplă operațiune de influențare a alegerilor din Republica Moldova, ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro pentru sprijinirea unor formațiuni apropiate de Kremlin, potrivit dezvăluirilor făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, notează deschide.md. Oficialul a descris amploarea intervenției în procesul electoral și contextul regional tensionat.

Rusia și influențarea alegerilor din Republica Moldova - amploarea operațiunii

Liderul legislativului de la Chișinău a explicat că, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, țara sa s-a confruntat cu una dintre cele mai agresive campanii de manipulare din ultimii ani.

„În aceste alegeri am fost martorii unei campanii de dezinformare fără precedent, a unui război hibrid în care Rusia a investit aproape 400 milioane de euro pentru a aduce în Parlament deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin”, a declarat Igor Grosu la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat la Stockholm.

Oficialul a subliniat că alegătorii din Republica Moldova au răspuns presiunilor printr-un vot orientat către stabilitate și independență.

„Această experiență ne amintește că lupta pentru democrație nu are loc doar pe câmpul de luptă… Moldova înțelege ce este în joc”, a transmis Grosu.

Republica Moldova resimte consecințele războiului Rusiei în Ucraina

În intervenția sa, șeful Parlamentului a vorbit și despre modul în care conflictul declanșat de Rusia în Ucraina afectează zilnic societatea moldoveană:

„Noi, cei din Republica Moldova, știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Împărțim o frontieră cu o țară aflată sub atac, simțim consecințele războiului în fiecare zi – prin insecuritate energetică, presiuni economice și nevoile umanitare ale celor care au fugit de bombe. Și de fiecare dată, răspunsul nostru a fost solidaritatea, nu retragerea. Am oferit refugiu, asistență și sprijin politic – pentru că știm că victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii noastre regiuni”, a precizat președintele Parlamentului.

Alegerile din Republica Moldova: rezultatele care au respins influențarea Rusiei

Scrutinul din toamnă a confirmat orientarea majoritar pro-europeană a electoratului. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% dintre voturi, în timp ce blocul pro-rus „Blocul Patriotic” s-a situat pe locul al doilea, cu 24,25%. Alte formațiuni - Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă - au completat structura viitorului legislativ.

PAS l-a nominalizat pentru funcția de premier pe economistul Alexandru Munteanu, după ce mandatele au fost validate de Curtea Constituțională. Fostul premier Dorin Recean a anunțat anterior că se retrage din viața politică, alegând să revină în mediul privat.

CITEȘTE ȘI: Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău