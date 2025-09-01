Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran

Copiii ucraineni au început luni anul școlar în școli subterane, după invazia de mai bine de trei ani pe scară largă a Rusiei, într-un efort de a le permite să participe la cursuri normale, transmite Reuters.

În Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, frecvent vizat de atacuri rusești, aproximativ 17.000 de copii învață în săli amenajate sub pământ, în șapte școli deja funcționale, cu planuri de deschidere a altor unități în curând.

Unele dintre aceste școli se află la trei nivele sub pământ, fiind considerate printre cele mai adânci din oraș, iar elevii de toate vârstele participă la cursuri în săli complet echipate. Cei mai mici învață alături de colegii mai mari, adaptându-se la condițiile subterane.

Stații de metrou transformate în săli de clasă

Pentru a aduce un strop de normalitate în viața elevilor, autoritățile locale au transformat și șase stații de metrou în săli de clasă, iar primăria anunță că alte trei școli vor fi deschise în noul an școlar.

În aceste școli subterane, unele unități pot găzdui până la 1.500 de elevi, oferind un mediu sigur chiar și în cartiere apropiate de granița cu Rusia.

Copiii au ocazia să desfășoare activități artistice, recreative și educative, în ciuda dificultăților cauzate de război, iar această soluție le permite să revină la o rutină cât mai apropiată de normalitatea școlară, după ani de întreruperi și restricții legate de conflictul armat.

