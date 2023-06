Consiliul JAI: Acord al statelor UE pentru a proteja ziariştii în faţa SLAPP-urilor, procese deschise doar pentru intimidare

Propunerea textului a fost înaintată de Comisia Europeană în luna aprilie a anului 2022 și se referă la procesele abuzive în materie civilă cu caracter transfrontalier, în special în situațiile în care reclamantul și pârâtul provin din două țări diferite. Potrivit directivei, se preconizează că justiția să respingă plângerile care sunt evident abuzive, iar reclamantul are responsabilitatea de a dovedi că acțiunea judiciară pe care o inițiază nu este nefondată.



Deoarece aceste acţiuni sunt de multe ori lansate pentru a pune presiune financiară asupra ziariştilor şi activiştilor, textul propune ca reclamantul să suporte taxele asociate procedurii judiciare, în special onorariile pe care persoana vizată trebuie să le plătească avocaţilor. Sunt de asemenea prevăzute "sancţiuni disuasive" contra iniţiatorului unei "proceduri căluş".



Directiva urmează să fie supusă negocierilor între Consiliul UE și Parlamentul European pentru adoptarea finală a legislației. Aceasta are, de asemenea, scopul de a proteja ziariștii și activiștii în cazurile în care instanțe din țări terțe, cum ar fi Regatul Unit, au emis hotărâri în urma unor astfel de proceduri. Propunerea directivei este ca aceste hotărâri să nu fie recunoscute de către statele membre ale Uniunii Europene.



Numărul procedurilor judiciare abuzive, cunoscute sub acronimul englez SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), este în creștere în Uniunea Europeană. Aceste proceduri sunt adesea inițiate de personalități cu poziții înalte în politică sau economie, și au ca acuzație principală defăimarea. Scopul lor frecvent este împiedicarea dezvăluirilor și obstrucționarea participării publice.



Chiar dacă inițiatorul procedurii este conștient că are șanse mici sau nule de a obține câștig de cauză în instanță, acesta inițiază totuși acțiunea judiciară cu scopul de a intimida sau descuraja persoana care îl incomodează. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al jurnalistei malteze asasinate, Daphne Caruana Galizia. La momentul tragic al morții sale prin explozia unei mașini-capcană, existau peste 40 de proceduri penale deschise împotriva ei pentru defăimare.

