Condiția în care economistul Adrian Negrescu ar fi de acord cu creșterea salariului minim. Exemplul Poloniei

Economistul Adrian Negrescu spune că ar fi de acord cu creșterea salariului minim cu condiția ca statul să extindă suma neimpozitată de la 300 la 500-600 de lei, creând totodată premizele reducerii taxării muncii.

"Aș fi de acord cu creșterea salariului minim dacă statul ar extinde suma neimpozitată de la 300 la 500-600 de lei și ar crea premizele reducerii taxării muncii, mai ales a salariilor mici.

Adrian Negrescu, exemplul Poloniei

Un exemplu bun îl reprezintă Polonia care aplică o cotă de impozitare de 12% pe venit, dar beneficiază de o sumă scutită de impozit (kwota wolna od podatku) foarte generoasă. Pentru angajații cu salariul minim, acest lucru înseamnă adesea că suma lor anuală impozabilă se încadrează sub pragul de scutire.

Prin urmare, o mare parte, sau chiar integralitatea, venitului brut la nivelul salariului minim este scutită de plata impozitului pe venit (PIT). Angajatul plătește în continuare contribuțiile sociale (ZUS), dar impozitul pe venit este zero. În rest, faptul că unii politicieni cred că mai pot crește din pix salariul minim ignorând situația economica arată că trăiesc într-o lume paralelă, în care interesul personal nu ține cont de binele societății", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că săptămâna aceasta, Guvernul va trebui să decidă în privința majorării sau menținerii salariului minim la nivelul actual. Sorin Grindeanu, a declarat luni, 27 octombrie, că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre înghețarea salariului minim, precizând că au intervenit „câteva modificări”. Preşedintele interimar al PSD a spus că a cerut un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor privind impactul pe care l-ar avea asupra bugetului îngheţarea salariului minim și care ar fi efectul unui eventual infringement. Aceste date vor fi prezentate premierului, iar apoi va fi luată o decizie, a mai spus Grindeanu, potrivit Agerpres.