€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 16:45 27 Oct 2025

Condiția în care economistul Adrian Negrescu ar fi de acord cu creșterea salariului minim. Exemplul Poloniei
Autor: Doinița Manic

Condiția în care economistul Adrian Negrescu ar fi de acord cu creșterea salariului minim. Exemplul Poloniei Sursa foto: Agerpres
 

Economistul Adrian Negrescu a spus condiția în care ar fi de acord cu majorarea salariului minim.

Economistul Adrian Negrescu spune că ar fi de acord cu creșterea salariului minim cu condiția ca statul să extindă suma neimpozitată de la 300 la 500-600 de lei, creând totodată premizele reducerii taxării muncii.

"Aș fi de acord cu creșterea salariului minim dacă statul ar extinde suma neimpozitată de la 300 la 500-600 de lei și ar crea premizele reducerii taxării muncii, mai ales a salariilor mici.

Adrian Negrescu, exemplul Poloniei

Un exemplu bun îl reprezintă Polonia care aplică o cotă de impozitare de 12% pe venit, dar beneficiază de o sumă scutită de impozit (kwota wolna od podatku) foarte generoasă. Pentru angajații cu salariul minim, acest lucru înseamnă adesea că suma lor anuală impozabilă se încadrează sub pragul de scutire. 

Prin urmare, o mare parte, sau chiar integralitatea, venitului brut la nivelul salariului minim este scutită de plata impozitului pe venit (PIT). Angajatul plătește în continuare contribuțiile sociale (ZUS), dar impozitul pe venit este zero. În rest, faptul că unii politicieni cred că mai pot crește din pix salariul minim ignorând situația economica arată că trăiesc într-o lume paralelă, în care interesul personal nu ține cont de binele societății", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că săptămâna aceasta, Guvernul va trebui să decidă în privința majorării sau menținerii salariului minim la nivelul actual. Sorin Grindeanu, a declarat luni, 27 octombrie, că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre înghețarea salariului minim, precizând că au intervenit „câteva modificări”. Preşedintele interimar al PSD a spus că a cerut un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor privind impactul pe care l-ar avea asupra bugetului îngheţarea salariului minim și care ar fi efectul unui eventual infringement. Aceste date vor fi prezentate premierului, iar apoi va fi luată o decizie, a mai spus Grindeanu, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

economie
adrian negrescu
salariul minim
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 8 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 14 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 23 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 32 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 18 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 55 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close