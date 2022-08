Concert The Cure - Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London, pe Radio DC News

Nu rata: The Cure - Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London! Doar pe Radio DC News.

Sâmbătă, 6 august 2022, de la ora 23:59:00, sunteți invitați la The Cure - Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London, pe Radio DC News.

De asemenea, vineri, 5 august 2022, de la ora 23:59:00, sunteți invitați pe Radio DC News la Bon Jovi - One Wild Night Live 1985-2001.

Și duminică vă invităm alături de noi! Pe 7 august 2022, de la ora 23:59:00, avem Led Zeppelin - How The West Was Won Live 1972.

The Cure a fost înfiinţată în 1976, în Crawley, West Sussex. Trupa a debutat în 1979 cu albumul „The Imaginary Boys”, încadrat curentelor post-punk şi new wave. Solistul şi compozitorul Robert Smith a fost membru constant al grupului care a făcut câteva schimbări de stil de-a lungul anilor.

The Cure a lansat 13 albume de studio, care au fost vândute în peste 27 de milioane de copii. Cel mai recent, „4:13 Dream”, a apărut în octombrie 2008. Între piesele cele mai cunoscute ale trupei se numără „Let's Go to Bed" (1982), „Just Like Heaven" (1987), „Lovesong" (1989) şi „Friday I'm In Love" (1992). Formaţia a obţinut două Brit Awards, două nominalizări la premiile Grammy şi un trofeu Ivor Novello.

Nu ratați concertele de pe RADIO DCNEWS!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News