Companiile pot accesa granturi pentru sectorul HoReCa prin CEC Bank

”Încă din primele zile de pandemie, am știut cât de important este să fim alături de business-urile din sectorul HoReCa. CEC Bank are cea mai extinsă rețea teritorială și astfel putem acorda suport și consiliere de specialitate în orice zonă a României. Suntem bucuroși că am fost selectați pentru implementarea acestui program de granturi pentru sectorul HoReCa și vrem să ne implicăm proactiv în revenirea activității”, a declarat Bogdan Neacșu, președinte - director general al CEC Bank.

Prin această schemă de ajutor de stat, companiile din domeniul HoReCa, a căror activitate a fost afectată de pandemia COVID-19, inclusiv prin măsuri administrative de limitare a activității, pot obține granturi (sume nerambursabile) reprezentând 20% din suma cu care a scăzut cifra de afaceri în 2020 față de 2019, din cauza pandemiei. Termenul de plată a granturilor este până la 30 iunie 2022.

Pentru accesarea granturilor, solicitanții trebuie să se înregistreze și să depună cererea de finanțare în format electronic pe site-ul granturi.imm.gov.ro, alegând inclusiv banca parteneră. CEC Bank este una dintre cele 6 bănci partenere în implementarea acestui program.

Cei interesați de accesarea acestei scheme de sprijin pot obține consiliere și informații detaliate privind criteriile de eligibilitate și tipul de cheltuieli finanțate prin cele 48 de birouri de consiliere IMM și Fonduri Europene existente în sucursalele județene ale CEC Bank și în sucursalele Băncii din București.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și active de peste 41,25 miliarde lei, la sfârșitul lui 2020.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească, care oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking și phone-banking (Tele CEC).

Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, este unicul acționar al CEC Bank, iar în luna noiembrie 2019, în urma acordului Comisiei Europene, capitalul băncii a fost majorat cu 940 milioane lei.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.