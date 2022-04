Comisarul Adina Vălean susține Bucureștiul: E capitala noastră. O abordare integrată este absolut necesară

"Bucureştiul e capitala noastră şi îmi doresc să se ridice la nivelul de confort şi prosperitate pe care îl au celelalte capitale europene. Infrastructura, nu numai cea de transport, în general, dar privind către chestiunile legate de transport, sigur că o abordare integrată, atât a nevoilor de infrastructură propriu-zisă, cât şi a mobilităţii şi a logisticii în Capitală este absolut necesară. De fapt, acesta este trendul. Lucrurile pe care trebuie să le pornim încep cu o strategie, o viziune integrată asupra mobilităţii şi logisticii în oraş, care apoi se declină şi se desface în proiecte, care împreună reprezintă, ca un puzzle, piesă cu piesă, ceea ce înseamnă pentru un oraş mare mobilitate şi logistică. Nevoile sunt imense. Sigur că tot ceea ce înseamnă transport cu zero emisii - trenul metropolitan şi tramvaiul - sunt mijloace pe care Uniunea Europeană le plasează în centrul politicilor de transport pentru strategiile urbane aşa încât, desigur, încurajează foarte multe proiecte", a spus Vălean, după o întâlnire cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

Sunt pregătită să sprijinim toate oraşele europene

Aceasta a subliniat că toate statele membre, deci şi România, se află în faţa unor oportunităţi de finanţare din mai multe surse posibile. "Am trecut în revistă cu primarul Nicuşor Dan câteva dintre provocările privind finanţarea acestor investiţii, finanţarea, pe de o parte, dar şi opreliştile de natură administrativă care ţin de diverse acte legislative sau reglementări care pot întârzia desfăşurarea acestor investiţii. Este o primă vizită, o primă discuţie. Sunt pregătită, împreună cu colegii mei de la Comisia Europeană - Directoratul de Transporturi - să sprijinim toate oraşele europene în strategia lor de dezvoltare urbană sustenabilă în privinţa mobilităţii şi logisticii şi, bineînţeles, cu atât mai mult în ceea ce priveşte Bucureştiul", a punctat comisarul european.

Să ne orientăm către mobilitate electrică, ideal cu zero emisii!

Adina Vălean a menţionat că există o platformă europeană a marilor oraşe, unde sunt şi oraşe din România şi unde există un schimb permanent de idei şi proiecte care să sprijine mobilitatea sustenabilă urbană. "Noi am adoptat la Comisia Europeană o strategie europeană pentru oraşe, parte a dezvoltării reţelei de transport european. Nodurile urbane, deci marile oraşe, inclusiv cele din România, vor avea obligaţia de a avea o strategie de mobilitate şi de logistică durabilă. Există obligativitatea acestei strategii care se discută în Comisia Europeană şi care se urmăreşte în timp. Spun asta pentru că aceste tipuri de strategii conţin în centrul lor transportul public, transportul public cu emisii reduse sau zero emisii. De asemenea, tot ceea ce înseamnă logistică într-un oraş trebuie să ţintească spre flote de vehicule care să fie cu emisii reduse sau zero emisii, ceea ce înseamnă practic mobilitate electrică. Sigur, Bucureştiul ar fi foarte la început în tipul acesta de demers, dar acesta este viitorul. Şi există foarte mult sprijin şi know-how în Europa care poate da o direcţie şi idei eficiente pe termen scurt, mediu şi lung pentru implementarea unor astfel de politici. Totul face parte dintr-o strategie mai mare pe care domnul primar a spus că o pregăteşte", a precizat oficialul european.



Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a avut vineri, o întâlnire, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, cu Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei. Pe agenda de discuţii s-au aflat opţiunile de finanţare europene pentru infrastructura de transporturi şi pentru o mobilitate mai sustenabilă în Bucureşti.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News