Colegiul Medicilor din România a adoptat noul Cod de Deontologie Medicală

Actualizat după standardele europene și adaptat la noile realități ale practicii medicale, codul redefinește principiile etice și profesionale care guvernează activitatea medicilor din România, în contextul digitalizării, al evoluției științei și al provocărilor legate de comunicarea publică și dezinformare.

Un cod al respectului și încrederii

Noul Cod de Deontologie Medicală, adoptat de Adunarea Generală Națională a CMR, are ca scop consolidarea încrederii publice în profesia medicală și protejarea pacientului. Documentul reafirmă valorile fundamentale ale medicinei, respectul pentru viață, competența, integritatea, profesionalismul și solidaritatea și consacră independența și demnitatea medicului ca principii esențiale.

„Noul Cod de Deontologie Medicală este un cod al respectului, față de pacient, față de colegi și față de profesie. Este un instrument modern, care apără demnitatea medicului și protejează pacientul”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Medicina bazată pe dovezi, nu pe opinii

Una dintre cele mai importante noutăți o reprezintă consacrarea principiului medicinei bazate pe dovezi științifice. Potrivit noului cod, medicii au obligația de a promova doar informații și opinii fundamentate științific, verificate și acceptate de comunitatea medicală academică.

Sunt considerate fapte nedeontologice utilizarea autorității profesionale pentru a susține informații pseudoștiințifice, nefundamentate sau contrare cunoștințelor medicale actuale, cu potențial de a afecta sănătatea publică.

Reguli clare pentru comunicare și publicitate medicală

Noul Cod stabilește norme detaliate privind comunicarea publică și publicitatea medicală. Informațiile adresate publicului trebuie să fie corecte, verificabile și neutre, fără promisiuni nerealiste sau comparații între servicii medicale.

De asemenea, sunt reglementate comportamentele medicilor pe rețelele sociale, cu scopul de a proteja imaginea profesiei și de a asigura transmiterea unor mesaje bazate pe dovezi științifice.

Etică la sfârșitul vieții și respect pentru pacient

Codul reafirmă datoria medicului de a asigura îngrijiri terminale și paliative fără discriminare, în conformitate cu ghidurile Consiliului European și legislația în vigoare.

Totodată, relația medic-pacient este definită ca una exclusiv profesională, bazată pe consimțământ informat, dreptul pacientului la a doua opinie și respectul reciproc.

Cooperare între colegi și soluționarea conflictelor

Pentru a promova un climat profesional sănătos, codul interzice denigrarea colegilor și instituie procedura obligatorie de conciliere în cazul litigiilor profesionale. Divergențele trebuie soluționate în cadrul Comisiilor de litigii ale Colegiilor teritoriale, înaintea oricărui demers public.

Documentul aduce reguli clare privind practica medicală la distanță, prin telemedicină, garantând confidențialitatea și consimțământul pacientului.

Totodată, se stabilește rolul limitat al inteligenței artificiale: aceasta poate fi utilizată doar ca instrument auxiliar, fără a înlocui raționamentul clinic al medicului.

Independența profesională, un principiu de neclintit

Codul reafirmă independența profesională a medicului, care are dreptul și obligația de a refuza orice dispoziție administrativă sau economică ce ar putea compromite siguranța pacientului.

De asemenea, documentul apără caracterul liberal al profesiei medicale, precizând că decizia clinică aparține exclusiv medicului.

O altă noutate importantă este accentul pus pe transparență și raportarea conflictelor de interese, precum și pe specializarea profesională și respectarea limitelor de competență.

Aplicarea noului Cod

Noul Cod de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România va fi publicat în Monitorul Oficial și va deveni obligatoriu de la 1 ianuarie 2026 pentru toți medicii membri ai CMR, dar și pentru cei care prestează temporar sau ocazional servicii medicale în România.

Prin acest demers, Colegiul Medicilor din România marchează un pas decisiv în modernizarea profesiei medicale, adaptând etica și deontologia la provocările medicinei contemporane – de la digitalizare și comunicare publică, la apărarea adevărului științific și protejarea pacientului.