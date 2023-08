Colaborarea stat-privat pentru reîntoarcerea românilor în țară. Deputatul Făgărășian: De ce România e mult mai interesantă decât alte țări occidentale / video

Deputatul Valentin Făgărășian susține că în fiecare an au loc întâlniri unde oameni de afaceri din toată lumea se reunesc și împărtășesc idei de afaceri, ceea ce poate ajuta România.

„Cum poate colabora statul român cu oamenii de afaceri pentru sprijinirea românilor din afara țării, eventual pentru reîntoarcerea lor pe meleagurile natale?”

Știm foarte bine că românii din diaspora sunt un pilon important al economiei românești. Întrebarea este ce trebuie să facă statul român ca să colaboreze cu oamenii de afaceri din diaspora în așa fel încât ei să vină cu experiențele pe care le-au câștigat, valorile câștigate în afara țării, să vină și în România.

Am văzut în deplasările pe care le-am avut, și ultima a fost la Luxemburg unde am participat la un târg internațional unde am întâlnit foarte mulți români din domeniul informaticii care au venit cu tot felul de teme pe partea aplicativă cum este cyber security sau aplicații care să ajute și să îmbunătățească sistemul digital în așa fel încât să beneficiem de avantajele unor informații mult mai ușoare și totodată să putem să vedem cam ceea ce se întâmplă și în lumea asta, adică cum se dezvoltă economiile în alte țări.

Am participat la foarte multe întâlniri RePatriot pe care le avem anual. Summitul RePatriot întâlnește anual sute de oameni de afaceri din toată lumea, români, și acolo am împărtășit ideile de business-uri pe care ei le au în țările respective cu ceea ce am putea noi să facem pentru România și cred că de aceea statul român va trebui să facă în așa fel încât să aibă o legătură directă cu acești oameni de afaceri încât să poată să ia aceste idei, să îi ajute că ei să implementeze inclusiv în România ideilor lor.”, a spus Valentin Făgărășian

„Care ar fi gradul de interes pentru investiții în România sau totul se rezumă la a împărți idei?”

„Nu, în niciun caz. Chiar avem exemple de oameni care au venit și și-au deschis afaceri în România, oameni veniți din diaspora. Ideile pe care noi le împărtășim sunt în general niște idei destul de interesante în care sunt interesați majoritatea oamenilor de afaceri ca să poată să aducă și să dezvolte aceste idei, inclusiv în România.

În toate aceste întâlniri am reușit să punem pe hârtie foarte multe proiecte și pot să văd că România, la ora actuală, este mult mai interesantă decât alte țări occidentale.”, a spus Valentin Făgărășian la emisiunea „Diaspora în direct", de pe DC News și Știridiaspora.

