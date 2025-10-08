COD ROȘU de conspirații! Andreea Esca, „noua” Olivia Steer. Cine mai are nevoie de ruși, când o avem pe „americancă”?

Am vorbit cu jurnalistul Val Valcu și am aflat cum stă treaba. Cum s-a ajuns aici? De ce Andreea Esca spune că azi a fost doar o ploicică? A râs de meteorologi că au emis Cod Roșu, deși astăzi am avut sate întregi izolate, locuințe năruite de ape, drumuri impracticabile și oameni scoși din casele lor. Dar pentru cei care își măsoară gravitatea fenomenelor după ce se petrece „în fața blocului”, dezastrul trăit de alții e redus la statutul de poveste umflată.

Americanca Andreea Esca, reprezentanta presei occidentale, așa-zisul model „quality”, e cea care stârnește scenarii conspiraționiste, pe ideea „ne țin în case, ne-au panicat” și așa mai departe. Andreea Esca pretinde că se luptă cu fake news-ul, că este „quality”, dar tocmai ea pornește conspirațiile pe care te-ai fi așteptat să le vezi la OTV.

După aia se plâng că vin „conspiraționiștii din Rusia” și alimentează campania de neîncredere în autorități. Dar pare că și „americanca” Andreea Esca face la fel.

Așadar... care e faza? Ce a făcut Andreea Esca este esența antivaccinismului. E ca la întrebarea: „De ce să mă vaccinez dacă n-am făcut gripă?” Dar, evident, n-ai făcut gripă tocmai pentru că te-ai vaccinat.

De fapt, problema de fond sunt corporatiștii care nu vor să aibă grijă de copilul lor 5 ore pe zi și ar vrea să se ocupe statul. Asta e discuția. Și de câte ori apare o situație de genul ăsta, iese scandal.

Dacă îi lași să ducă copilul la școală și îl prinde ploaia, zic: „Statul ne îmbolnăvește copiii”.



Dacă îi ții acasă: „Vai, ne dați copiii pe cap și nu putem să ne concentrăm la marile probleme corporatiste”.

Care a fost problema? Ce s-a oprit azi, în afară de școli? Când se dă o zi liberă, o mini-vacanță, nu-i vezi că se tânguie că „vai, nu mai învață copilul”? Foame de carte, nu altceva...

Altfel, n-au nicio supărare când mini-vacanțele le mănâncă zile întregi de școală. Dar acum, că au stat copiii câteva ore acasă, e tragedie națională. Deși mulți părinți lucrează de acasă, iar dacă nu, oricum venea bunicul, mătușa sau șoferul să ducă copilul 13 km până la școala „de fițe” din centru.

Vorba aia: Nu contează că tu stai în Domnești, trebuie să duci copilul la Școala nr. 1, unde predă profesorul „Vasile Pârvan” la istorie și „Emil Racoviță” la biologie. Adică nu poți să te duci la școala din cartier, unde toți au vile. Trebuie să aglomerezi Prelungirea Ghencea și jumătate de Capitală ca să-ți aduci copilul în centru.

Și în loc să zică „merci” că n-au stat ore în trafic, au găsit alt motiv de plâns: De ce nu ține statul umbrela? De ce n-a lărgit canalizarea, să încapă tot fenomenul meteo extrem?

Pe scurt, unii cred că statul e de vină că a ținut copilul în casă. Chipurile, mai bine mergea la tablă să scrie exerciții. Dar poate doar le e frică că pierd viitoarea mini-vacanță.

Că altfel, la punți, la zile libere, la 1 Decembrie, la 6 Decembrie, nu-i deranjează deloc.

Doar că acum discuția a fost rostogolită de Andreea Esca & Co., și uite așa se face conspirație: De obicei, rușii lansează teoriile, dar le rostogolesc și „americanii”. Nu „americanii”, ci „americanca” Andreea Esca. A dat startul și după aia au intrat și alții în această teorie a conspirației.

De fapt, problema sunt tăticii și mămicile care-și duc copiii cu mașina la școală, 30 de kilometri, pentru „Emil Racoviță” și „Vasile Pârvan”...

În realitate, toată povestea s-a transformat într-o conspirație. S-a făcut campanie, s-au rostogolit teorii. Conspirații, nimic altceva.

Și aici e paradoxul: ProTV a relatat foarte bine Codul Roșu. Andreea Esca a început jurnalul cu: „Ciclonul nu a lovit cu forța prognozată, dar în Constanța a avut efecte”. Apoi, ProTV a arătat imagini cu tineri surprinși de viitură, cu gospodării pline de apă, cu oameni mergând prin șuvoaie, cu reporteri filmați cu apa până la brâu. Au difuzat cadre din București cu străzi inundate și mașini făcute praf de copaci.

Au avut interviuri cu Raed Arafat, cu o directoare de la ANM, plus imagini consistente din teren. Pro TV a relatat bine. Doar Andreea Esca a făcut notă discordantă pe Facebook.

Și atunci e greu să nu remarci ironia: Andreea Esca, colegă de trust cu Andi Moisescu la Pro TV, a ajuns să vorbească mai degrabă ca Olivia Steer, ex-soția lui Andi Moisescu, cunoscută pentru pozițiile ei antivacciniste.

Practic, Andreea Esca, care poza în luptătoare cu fake news-ul, a făcut exact figura clasică a conspiraționistului, un rol la care te-ai fi așteptat de la Olivia Steer pe Facebook, nu de la vedeta principală a știrilor Pro TV.