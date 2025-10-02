Cod Portocaliu de vijelie în București: Măsuri pentru siguranța cetățenilor

În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, a dispus următoarele măsuri pentru protejarea cetățenilor:

Verificarea șantierelor și panourilor publicitare - Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public.

Verificarea semafoarelor - Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.

Intervenții în parcuri - Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate.

Securizarea șantierelor - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni.

Număr de urgență pentru sesizări

Primăria Capitalei pune la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.

„Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod portocaliu, valabilă pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de astăzi, 02.10.2025, ora 20:00, până mâine 03.10.2025, ora 10:00.

În intervalul menționat se vor semnala: intensificări puternice ale vântului susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:



- evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;



- sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;



- închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;



- nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro

ISU B-IF a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale”, a transmis și ISU.