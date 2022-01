Cîțu: În 2022, România riscă să intre în recesiune. În 2020, noi am reușit să avem cea mai rapidă creștere economică

Florin Cîțu a fost invitat în studioul Digi 24 și a vorbit despre riscul ca România să intre în recesiune în acest an:

„În octombrie ne împrumutam cu 4 și ceva, iar când împrumuți miliarde, lucrurile se complică. Acest Guvern are luxul de a vedea că economia, pe de o parte încetinește, pe de altă parte costurile cresc și apar niște nori negri la orizont. În 2020, noi nu am avut luxul acela și am reușit să avem cea mai rapidă creștere economică și cea mai rapidă revenire din UE. Am acționat sub presiune, dar am reușit. Am încredere că Guvernul poate face acest lucru, dar trebuie să se gândească de astăzi la aceste soluții.“, a spus președintele PNL.

„Dacă nimeni nu face nimic?“, a întrebat realizatorul Cosmin Prelipceanu.

„Atunci, vă spun că există un pericol foarte mare. Dacă nu facem nimic și vom păstra mesaje și măsuri populiste, în cursul acestui an economia poate să se gripeze mai mult decât ne așteptam. Gândiți-vă că deja pornim cu o creștere economică sub cea de anul trecut și Banca Mondială a redus creșterea economică pe 2022. Aceste lucruri deja se văd, iar aici trebuie să fie un efort din partea Guvernului, cu măsuri. Dacă nu se acționează din timp, lucrurile vor fi complicate“, a precizat Florin Cîțu.

„Adică pericolul este ca, în 2022, România să intre în recesiune?“, a insistat realizatorul.

„Depinde de șocuri. Dacă inflația accelerează rapid și dobânzile cresc rapid, se poate acest lucru. Eu sper să avem înțelepciunea să nu mergem în acea direcție, să avem înțelepciunea să înțelegem că deja cheltuim bani pentru compensarea facturilor și dacă există riscul să luăm bani de la investiții și să îi punem la cheltuieli sociale sau în altă parte, eșecul este garantat.“, a conchis Florin Cîțu.

CITEȘTE ȘI - Cîțu cere ca „plagiatul” lui Ciucă să fie clarificat rapid

Cîțu: Vreau program transpartinic, inclusiv cu USR, care să ducă la securitatea energetică a României în 2026

Florin Cîțu, președintele PNL, a fost prezent în studiul Digi24, unde a vorbit despre ceea ce îl nemulțumește în coaliția cu PSD și UDMR și despre dorința ca România să ajungă la o securitate energetică în 2026.

„S-a decis că trebuie să crească pensiile cu 10% pentru că așa era o promisiune electorală făcută de partenerii de coaliție. Este important că și noi, și partenerii de coaliție, cei cu care am făcut acest compromis la guvernare, dorim binele românilor. A, că eu am văzut și mă deranjează că partenerii de coaliție vin, înainte de a avea o discuție în coaliție, și anunță niște măsuri în spațiul public, deși nu sunt aprobate în coaliție, și își arogă niște merite, vreau să le spun că nu este vorba despre alegeri acum.

Ieri, înainte de a intra în coaliție, am văzut că au prezentat un set de măsuri. Niște măsuri pe care nici nu le discutasem în coaliție. Foarte bine, au venit cu ele în coaliție. După ce am intrat în coaliție, nu au fost adoptate. Nici Ministerul de Finanțe nu a susținut reducerea TVA, de exemplu. Nu a fost adoptată ca măsură. Nu este vorba despre PSD ori PNL, e vorba despre români. Avem campania electorală în 2024, discutăm atunci. Acum, nu este momentul să arătăm cu degetul“, a precizat Florin Cîțu (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - Scandal facturi energie. Cîțu nu crede că au fost erori de soft: Lucrurile au fost făcute intenționat

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News