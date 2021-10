Ciolacu: Acesta e adevăratul program de guvernare al oricărui premier pus de Iohannis. Avem și răspunsul la iresponsabilitatea lor fără margini

”Sărăcie, Frig și Foame - acesta este adevăratul program de guvernare al oricărui premier pus de Iohannis, indiferent că-l cheamă Cioloș sau Cițu!

După doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursă de credibilitate și competență. România are azi cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, iar gazul pentru iarnă este de 5 ori mai scump. Inflația a explodat, prețul alimentelor a crescut în multe cazuri și cu 40%, iar antreprenorii primesc zilnic șocuri legate de viitor. Românii tremură de frig în case, bolnavii tremură de spaimă în spitale, copiii trec săptămânal cu sutele de mii către o școală online formală și fără resurse reale de funcționare. Iar în vreme ce ei caută majorități iluzorii de guvernare, PSD va construi săptămâna viitoare o majoritate concretă pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze! Aceasta este adevărata prioritate pentru binele populației! Este răspunsul nostru concret la iresponsabilitatea lor fără margini”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu.

Dacian Cioloş a fost nominalizat, luni seara, de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru

"PSD nu va vota niciodată un nou Guvern Zero. Am dat jos Guvernul Cîţu cu o moţiune de cenzură în care am criticat şi prestaţia miniştrilor USR. PNL şi USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România ştie acest lucru. Să se voteze partenerii alianţei pierzătorilor între ei. Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România", a scris Marcel Ciolacu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, după ce a avut consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Conform articolului 103 din Constituţia României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.