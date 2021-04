Bogdan Teodorescu a vorbit despre ciocnirile dintre PNL și USR PLUS, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Ce se întâmplă".

"Ipoteza unei ciocniri între cele două blocuri din Guvern, PNL și USR PLUS era destul de clară. Oamenii nu s-au împăcat niciodată, au ajuns în același Guvern și au continuat să nu se împace. La acest moment, asistăm la decontarea unei lungi istorii de neînțelegeri care a început din 2019, de la alegerile europarlamentare, când PNL, activându-l pe Rareș Bogdan, le-a suflat de sub nas celor de la USR PLUS iluzia, ideea că vor fi cel mai important partid al dreptei.

De aici în colo a urmat criza USR de la prezidențiale, când Barna a fost scos din primul tur de Viorica Dăncilă și au continuat cu problemele din anul pandemiei, când nu au vrut să-ți asume guvernarea alături de PNL și au criticat de pe margine, până au ajuns să fie membri în Guvern. Am de-a face cu o lungă istorie de neînțelegeri, care acum s-a decontat", a spus Bogdan Teodorescu, la DC NEWS, în emisiunea "Ce se întâmplă", cu Răzvan Dumitrescu.

