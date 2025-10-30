Ciobăneștii românești, celebrați în cadrul Galei Ciobăneștilor Românești și Campionatului Național al Ciobăneștilor Românești 2025

Senatul României a devenit, în premieră, scena unui angajament național pentru protejarea ciobăneștilor românești: Gala Ciobăneștilor Românești, ca începând cu 1 noiembrie, la Bran, tradiția să se mute în munți, la Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025.

Prima Gală a Ciobăneștilor Românești

În data de 29 octombrie, Senatul României a găzduit prima ediție a Galei Ciobăneștilor Românești, un eveniment de anvergură care a marcat asumarea la cel mai înalt nivel a unui obiectiv strategic: salvarea și protejarea celor patru rase de câini ciobănești autohtoni - Mioritic, Carpatin, Corb și de Bucovina.

Inițiată de Vicepreședintele Senatului, Robert Marius Cazanciuc, în parteneriat cu Asociația HAITA, gala a adus în același spațiu parlamentari, ambasadori, reprezentanți ai Ministerului Culturii, membri ai Birourilor Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, președinți de comisii parlamentare, precum și lideri din mediul de afaceri și academic.

Evenimentul, desfășurat în Grădinile Senatului, a lansat oficial demersul de includere a celor patru rase românești în Patrimoniul Cultural Imaterial Național, un pas esențial pentru pregătirea candidaturii către UNESCO.

În deschiderea galei, Vicepreședintele Senatului, Robert Marius Cazanciuc, a subliniat datoria statului român de a proteja activ aceste simboluri identitare: „Gala Ciobăneștilor Românești nu este doar despre chinologie, doar despre căței, este despre datoria noastră de a proteja un element de identitate și responsabilitatea noastră. Am auzit de multe ori, în spațiul public, discursuri despre patriotism. Adesea, patriotismul este redus la o simplă retorică a comemorării. Cred că patriotismul real înseamnă în primul rând responsabilitate activă. Este despre a face, despre a construi și, în cazul nostru, ca parlamentari, despre a legifera pentru a proteja.

Adevăratul patriotism înseamnă a identifica acele lucruri care ne fac unici și a le oferi un statut care să le garanteze supraviețuirea și prosperitatea. De aceea, demersul de a declara aceste patru rase naționale ca patrimoniu cultural imaterial nu este un simplu gest de PR cultural. Este un act de politică publică. Este o obligație juridică și morală a statului român”, a spus el.



Și Bogdan Ștefan Trîmbaciu, directorul Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, a validat importanța culturală a raselor și legătura lor indestructibilă cu viața pastorală românească: „Nu există obiceiuri legate de munte și îndeletniciri precum oieritul și păstoritul care să nu se lege de aceste rase tradiționale românești, care merită recunoașterea și protecția necesară la nivel național”.

Avertismentul crescătorilor

Apelul la acțiune a fost susținut de Toni Avram, crescător de rase românești din zona Muscelului (Ciobănesc Românesc Corb și Țurcană neagră):

„Partea modernă a zilelor noastre ne conduce să uităm lucruri importante, lucruri cu care părinții, bunicii, străbunicii noștri au conviețuit. Aceste rase s-au selectat în sute de ani. Din păcate, româneștii sunt minoritari la nivel național, rasele străine au invadat gospodăriile. Și la stâne, rasele naționale au fost înlocuite cu rase străine. Noi tot timpul am dat foarte ușor ce era al nostru pe altceva, ce a plăcut ochiului”, a spus acesta.

Olivia Pamfi, președintele Asociației HAITA, a accentuat importanța reconectării dintre trecut și prezent prin promovarea raselor autohtone în societatea contemporană: „Rădăcinile noastre nu trebuie uitate, ci integrate în viața modernă. Ciobănescul românesc nu mai este doar un câine de stână; el este un câine de familie excepțional și un paznic devotat. Din păcate, publicul larg nu-i cunoaște calitățile, iar ciobanii aleg rase de import. Asociația HAITA are scopul de a crea o comunitate care să sprijine activ conservarea lor și să arate întregii țări de ce acești câini magnifici merită să fie parte din viitorul nostru, nu doar din trecutul nostru.”

În cadrul galei, o „Stână Urbană” a fost amenajată chiar în Grădinile Senatului, oferind invitaților ocazia să interacționeze direct cu exemplare ale celor patru rase românești, demonstrând echilibrul, noblețea și inteligența lor.

Prin acest eveniment, Senatul României a transmis un semnal puternic de angajament: protejarea ciobăneștilor românești ca simboluri vii ale identității naționale.

Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025

Spiritul galei continuă în teren. Pe 1 noiembrie 2025, în Bran - parcarea Aurel Stoian, va avea loc Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești, organizat de Uniunea Chinologică Royal (UCHR), în parteneriat cu Clubul Național de Câini Ciobănești Românești (CNCCR) și Primăria Bran.

Concursul chinologic, cu participare internațională, va aduce laolaltă cei mai valoroși ciobănești românești și pasionați crescători din toată țara, într-un eveniment care depășește granițele unei simple competiții - fiind o sărbătoare a patrimoniului chinologic românesc.

CNCCR, singura asociație chinologică unic abilitată prin ordinul Ministrului Agriculturii din 1998 să reprezinte la nivel intern și internațional toate problemele legate de câinii ciobănești românești, este și organizația care a omologat internațional, în premieră, rasele Mioritic și Carpatin.

Competiția își propune să ofere un cadru profesionist, cu arbitri de renume, în care crescătorii pot prezenta exemplare de excepție. Publicul este invitat să participe și să descopere frumusețea, echilibrul și caracterul nobil al acestor rase.

„Va fi o zi plină de emoții, în care vom aplauda exemplare de excepție, vom descoperi povești impresionante și vom demonstra încă o dată că rasele românești merită locul de cinste în lumea chinologiei internaționale”, transmit organizatorii.

Pentru detalii privind înscrierile și regulamentul campionatului, puteți accesa acest link.